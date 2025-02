Gli Usa a Kiev: stop a Starlink senza accordo sulle terre rare. Zelensky: "Non firmo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti avrebbero ventilato l'ipotesi di interrompere l'accesso dell'Ucraina alla rete satellitare Starlink di Elon Musk come leva nelle negoziazioni su un accordo per i minerali essenziali. Lo rivelano tre fonti informate a Reuters.

Perché Washington minaccia il taglio di Starlink

Secondo queste indiscrezioni, la questione di Starlink sarebbe emersa nei colloqui tra Washington e Kiev dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto una proposta del segretario al Tesoro USA, Scott Bessent. In quell’occasione, l'Ucraina sarebbe stata avvertita che, senza un’intesa sulle risorse minerarie, l’accesso al servizio satellitare sarebbe stato interrotto. Il tema è tornato al centro delle discussioni giovedì, durante un incontro tra l’inviato speciale statunitense per l’Ucraina, Keith Kellogg, e Zelensky. "Per Kiev, Starlink è un riferimento imprescindibile, la loro stella polare", ha dichiarato una delle fonti. "Perderlo sarebbe un colpo durissimo".

L'accordo respinto da Zelensky avrebbe azzardato una richiesta di una quota del 50% nelle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui minerali essenziali, petrolio e gas, senza offrire all'Ucraina alcuna concreta garanzia di sicurezza. La minaccia Starlink è tornata a galla nei colloqui con Kellogg, che ha incontrato Zelensky e altri funzionari ucraini a Kiev il 20 febbraio.

Starlink, manna dal cielo all'indomani dell'invasione

Starlink si è rivelato un pilastro fondamentale per l’Ucraina sin dall’inizio dell’invasione russa, garantendo una connettività stabile in un contesto in cui le infrastrutture di telecomunicazione tradizionali sono state distrutte o compromesse. La rete satellitare di Musk ha assicurato comunicazioni sicure alle forze armate ucraine, consentendo il coordinamento delle operazioni militari e il funzionamento dei droni per la ricognizione e gli attacchi di precisione. Allo stesso tempo, ha permesso il mantenimento di servizi essenziali come ospedali e soccorsi, oltre a fornire una connessione vitale per milioni di civili e giornalisti sul campo. La resistenza di Starlink agli attacchi informatici russi ha inoltre garantito una rete sicura e affidabile, rappresentando uno strumento cruciale nella difesa contro la guerra elettronica di Mosca. Senza questa tecnologia, Kiev avrebbe dovuto affrontare enormi difficoltà nel mantenere operative le proprie comunicazioni strategiche, compromettendo la sua capacità di resistenza.

Cosa accadrebbe in caso di spegnimento di Starlink

Nonostante questo, uno spegnimento globale è improbabile, secondo l'esperto di comunicazioni e guerra elettronica Serhiy Beskrestnov. Sebbene le Forze di difesa dell'Ucraina siano pronte per questo. In altre parole, anche se per qualche motivo Starlink smettesse di funzionare, l'esercito ucraino non resterebbe senza comunicazione. Allo stesso tempo, per le operazioni con droni e il targeting, ciò porrebbe un problema significativo, ma può essere risolto: del resto, le truppe ucraine stanno combattendo nel Kursk senza Starlink. Il numero di terminali di comunicazione satellitare SpaceX nei ranghi delle Forze di difesa dell'Ucraina arrivano fino a 100.000 unità.

Diverse decine di queste sono contabilizzate dal Ministero della difesa dell'Ucraina. Inoltre, una parte significativa di esse sono terminali finanziati da governi stranieri tramite contratti commerciali, che hanno un costo molto più elevato.