I pasdaran minacciano Israele: "Vendetta per Soleimani". Ma Hamas li smentisce

Resta alta la tensione tra Israele e Iran. In una lettera indirizzata al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, l’ambasciatore di Teheran al Palazzo di vetro Amir Saeed Iravani ha affermato che " ai sensi del diritto internazionale e dello Statuto delle Nazioni Unite, nel momento opportuno che sarà ritenuto necessario, l'Iran si riserva il diritto legittimo di rispondere con decisione ” all’uccisione del consigliere dei pasdaran in Siria Seyyed Razi Mousavi.

Nella missiva, il rappresentante della Repubblica islamica ha parlato di “ attacchi terroristici allarmanti e ricorrenti del regime israeliano in Siria ” e ha sottolineato che il generale dei guardiani della Rivoluzione “ è stato ucciso da tre missili sparati da postazioni sulle Alture del Golan occupato ”. Sarebbe stata scartata, dunque, la tesi iniziale di un attacco aereo da parte dell’aviazione di Tel Aviv. Lo Stato ebraico non ha ancora commentato queste dichiarazioni, ma fonti della sicurezza hanno confermato che sono in corso i preparativi per gestire una possibile rappresaglia. Mousavi è stato ucciso lunedì 25 dicembre, vicino a Damasco. Secondo le informazioni fornite dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, l’uomo è stato colpito mentre si trovava all’interno di una fattoria nel quartiere di Sayida, un possibile centro di comando degli Hezbollah. I pasdaran e il presidente iraniano Ebrahim Raisi avevano già minacciato Israele poche ore dopo l’accaduto, affermando che “ pagherà caro il prezzo di questo crimine ”.

Mousavi era uno stretto collaboratore del generale Qasem Soleimani, ucciso nel 2020 a Baghdad dagli americani e la cui morte è stata presentata da Teheran come casus belli degli attacchi del 7 ottobre. Una dichiarazione, questa, da cui Hamas si è però discostata. " Neghiamo quando riferito dal portavoce delle guardie Rivoluzionarie riguardo l'operazione e i suoi motivi ". si legge in un comunicato del gruppo terroristico. " Abbiamo sottolineato più volte i motivi, il principale dei quali la principale è stata la minaccia alla moschea di Al-Aqsa. Ogni risposta della resistenza palestinese è una reazione all'occupazione e all'aggressione al popolo palestinese e ai luoghi santi ".