Ue: "Sì al 18esimo pacchetto di sanzioni". "Illegali". Nuovo scrontro tra Mosca e Bruxelles

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riconosciuto che il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance avevano ragione nel criticare la scarsa spesa europea per la difesa: "Abbiamo fatto i 'free-rider' in passato, ma ora sappiamo di dover fare di più", ha dichiarato alla BBC. Merz ha sottolineato come Europa e Stati Uniti "siano oggi sulla stessa lunghezza d’onda". Merz ha rivelato di avere contatti settimanali con Trump, con cui ha avuto già tre incontri: "Stiamo coordinando gli sforzi sulla guerra in Ucraina e sul commercio". Il dialogo con Washington resta centrale, anche alla luce delle minacce di Trump su dazi del 30% alle esportazioni Ue a partire dal 1° agosto. In visita a Londra per firmare un trattato di amicizia con il Regno Unito, Merz ha rafforzato i legami difensivi con il premier britannico Keir Starmer, completando un triangolo di cooperazione tra Berlino, Londra e Parigi. Il nuovo accordo, che si aggiunge ai patti già siglati con Macron, prevede collaborazioni su sicurezza, crescita economica e migrazione. Sul fronte militare, Germania e Regno Unito stanno sviluppando un missile a lungo raggio (2.000 km) e hanno avviato campagne congiunte di esportazione nel settore della difesa. Berlino, ha detto Merz, fornirà presto ulteriore supporto militare all’Ucraina. Il cancelliere ha infine ammesso che l’Europa è ancora troppo dipendente dagli Usa: "Il nostro esercito non è abbastanza forte, per questo stiamo investendo molto". Già prima del suo insediamento, Merz aveva promosso una modifica costituzionale per aumentare significativamente la spesa militare tedesca.