"Sharia e fondamentalismo: vi spiego i richi della nuova Siria"

"La Siria continuerà ad essere un Paese fallito, preda delle potenze regionali e globali, interessate soltanto ai loro obiettivi strategici”. Arshin Adib-Moghaddam, professore di Global Thought and Comparative Philosophies alla SOAS di Londra, non usa giri di parole per descrivere il futuro della nazione appena uscita dalla guerra civile. Moghaddam è anche autore di "What is Iran?" (Cambridge University Press, 2021), un libro sulla Repubblica islamica, player importante in questo contesto.

Qual è l'ideologia del nuovo governo in Siria?

E’ un’ideologia intrisa di un’adesione "neo-fondamentalista" all’Islam politico e di una lettura letterale della Sharia, con spazio limitato per l'innovazione. Questa è una nozione di politica, cultura e società che è vicina allo spettro dell’islamismo di destra. Naturalmente, questa ideologia si scontra con le realtà della società siriana, con la sua composizione etnica a mosaico, le minoranze religiose e decenni di laicismo sotto l'ancien regime del partito Ba'ath siriano guidato dagli Assad.

Che cosa potrebbe significare l'influenza della Turchia sulla Siria?

Ci sono due fattori da considerare qui: la Turchia è il principale sponsor di Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e la principale preoccupazione per la sicurezza nazionale del governo di Ankara è la questione curda, che lo stato turco non è mai riuscito a risolvere. Quindi qualsiasi mossa verso l'autonomia curda verrà contrastata. In secondo luogo, HTS sta guidando la transizione di un panorama politico fratturato, afflitto da un immenso vuoto di sovranità statale, ovvero la capacità di governare è incredibilmente limitata. Questa mancanza di sicurezza probabilmente esacerba la situazione delle minoranze, che sono sempre state le prime a soffrire di instabilità in ogni contesto insicuro. I curdi, gli alawiti e altre minoranze stanno già sopportando il peso dell'insicurezza e dell'assenza di una chiara via d'uscita.

Potrebbe peggiorare la condizione delle donne?

La posizione predefinita di movimenti come HTS è una incredibilmente retroattiva dell'Islam e della Sharia, e si basa in gran parte su una lettura letterale del Corano e degli Hadith. Ciò suggerirebbe che i diritti delle donne saranno limitati, certamente nella sfera pubblica.

Come potrebbero evolvere le relazioni tra Siria e Occidente?

L'Occidente è sempre più frammentato lungo linee sociali, culturali e politiche, una tendenza che sarà esacerbata dall'imminente presidenza Trump. Quindi dobbiamo fare delle distinzioni. L'amministrazione Trump terrà in gran parte gli Stati Uniti fuori dalla Siria, mentre le nazioni europee aspetteranno e vedranno cosa succede nel Paese, allo stesso tempo fin troppo ansiosi di fermare il flusso di rifugiati siriani, un punto fermo nei manuali politici della risorgente destra europea. Prima di tutto, l'Ue è sempre più ostaggio della sua stessa incapacità di leggere la politica mondiale in generale e l'Asia occidentale in particolare. Pertanto, le politiche estere sono poco competenti, ovvero l'opportunismo a breve termine sostituisce l'acume strategico intelligente. Le richieste di democrazia e diritti umani suonano vuote su una scala senza precedenti, limitando seriamente la capacità dell'Ue di agire come una potenza diplomatica per apportare un cambiamento positivo in Siria e altrove nel mondo.

Quale sarà il ruolo degli Stati Uniti e di Israele in questo paese? E della Russia e dell’Iran?

Lo stato israeliano vuole una Siria debole, incapace di rappresentare una sfida militare, internamente fratturata e quindi incapace di rivendicare le alture del Golan occupate e/o promuovere la causa palestinese. Gli Stati Uniti concordano con questo approccio, il che spiega perché l'aviazione israeliana e statunitense abbiano sostanzialmente distrutto la capacità militare dell'esercito siriano. La Siria non ha petrolio, quindi non c'è un vero premio imperiale da vincere qui, al di là di quei calcoli geopolitici. Russia e Iran, entrambi non erano disposti a sostenere il regime di Assad e sono distratti dalle loro guerre e dai loro scontri militari. Ho spiegato le dinamiche nel mio "What is Iran?", che espone la rivalità geopolitica in modo più dettagliato. Entrambi i paesi cercheranno di riaffermare la loro influenza in Siria, poiché il Paese continua a essere una piattaforma importante per la loro strategia regionale. In assenza di un consenso, guidato da una spinta della diplomazia internazionale tramite le Nazioni Unite, prevedo che la Siria continuerà a essere uno Stato fallito e che la popolazione civile sopporterà il peso di questa instabilità in corso nella sua difficile esistenza quotidiana.

I veri perdenti di tutto questo sono stati i siriani, che sono stati costretti ad abbandonare il loro paese, hanno sofferto al suo interno e continuano a sopportare il peso della brutalità politica, a causa dell'incapacità e della riluttanza delle classi politiche a sostenere la pace e la stabilità in Siria e della più ampia regione dell'Asia occidentale.