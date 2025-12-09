Un solco più profondo dell’Atlantico

Al Cremlino, ringalluzzito dalle ultime sparate anti Ue di Trump, si rimarca con soddisfazione che «adesso è l'Europa a essere isolata» e si minaccia ormai apertamente per intimidire: «L'Ue ascolti Trump se vuole salvarsi». Lo strappo di Trump ha condizionato pesantemente anche l'incontro di ieri a Londra di Zelensky con i leader dei tre Paesi guida del gruppo dei «volenterosi». Sulle spalle di Starmer, Macron e Merz ricade l'onere concretissimo e urgente di assumersi il ruolo di decisivi difensori dell'Ucraina. Ma non si rinuncia a cercare di tenere a bordo anche Trump, nonostante ciò appaia sempre meno realistico. Di fatto, è chiaro che il già cospicuo supporto europeo a Kiev dovrà essere elevato per compensare per quanto possibile il rischio imminente che quello americano venga meno. Il messaggio principale uscito da Londra, però, è stata un'ammissione imbarazzata veicolata dal francese Macron: «Il problema principale è la convergenza con gli Stati Uniti».

Mentre appare evidente, nonostante caute affermazioni europee in senso contrario, che Europa e Usa non condividono più una visione del mondo, Starmer, Macron e Merz rassicurano su un immutato e convinto sostegno a Zelensky, che sottolinea: «Dobbiamo prendere importanti decisioni, gli Usa restano cruciali». Una vaghezza in parte giustificata dalla riservatezza, ma che fa temere che manchi tuttora una strategia comune praticabile.