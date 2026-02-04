Soldati Ue e Usa a garanzia: Kiev pronta al compromesso. E adesso Parigi apre a Putin

Il benvenuto a Kiev per il segretario generale della Nato Mark Rutte è stato un allarme per un possibile attacco aereo in città. Un segnale concreto e inequivocabile del clima che si respira in Ucraina in questi giorni, alla viglia del nuovo round di negoziati ad Abu Dhabi tra le delegazioni americane, russe e ucraine. Con Mosca che sembra rimanere sulle proprie posizioni intransigenti, anche se Trump dichiara: «Putin ha mantenuto la sua parola sull’accordo di non colpire l’Ucraina per una settimana». E sottolinea che l’intesa era «da domenica a domenica». Il presidente ha quindi aggiunto di volere che Putin metta fine alla guerra. Da parte sua Kiev invoca un dialogo costruttivo, mentre gli Stati Uniti studiano garanzie di sicurezza tali da mettere Putin spalle al muro. Infine il presidente francese Macron punta riaprire un canale di comunicazione diretto con lo Zar.

«Dobbiamo cercare il dialogo, ma nessuno si arrenderà», il manifesto di Zelensky in vista dei colloqui che iniziano oggi, sottolineando comunque che l’Ucraina sosterrà le misure di de-escalation promosse dagli Stati Uniti. Con Donald Trump che sbandiera ottimismo. «Penso che stiamo andando molto bene con Ucraina e Russia. Lo dico per la prima volta. Credo che forse avremo delle buone notizie», ha detto il presidente degli Stati Uniti. Anche se Rutte spiega che gli ultimi attacchi russi «sono un brutto segnale, gli attacchi contro i civili innocenti sono inaccettabili». Rutte ha ribadito che gli ucraini sono pronti a collaborare e a raggiungere un compromesso per fermare la guerra mentre i russi continuano ad andare avanti sulla linea del conflitto. Per questo, spiega, servono «solide garanzie di sicurezza. Stati Uniti, Europa e Canada hanno confermato la disponibilità a fornire le assicurazioni di cui l’Ucraina ha bisogno: truppe sul terreno, aerei in volo, navi nel Mar Nero. Gli Stati Uniti saranno la rete di protezione». Parole forti, soprattutto mentre migliaia di civili soffrono il gelo dopo i raid contro le strutture energetiche e la temperatura a -20 gradi. E proprio questo potrebbe essere il punto chiave di un accordo che l’Occidente in blocco costringerà la Russia a mandare giù. «La presenza di soldati occidentali è inaccettabile, saranno un obiettivo», dicono i lacchè di Putin un giorno sì e l’altro pure ma Mosca farà fatica a dire ancora no. Secondo il Financial Times, l’Ucraina avrebbe concordato con i partner occidentali che eventuali violazioni da parte russa degli accordi su un futuro cessate il fuoco, avranno una risposta netta e su più livelli. Sulla base degli accordi tra Stati Uniti, Europa e Ucraina, entro 24 ore da ogni violazione, le risposte andrebbero dall’avvertimento diplomatico ad azioni militari. In caso di continuazione delle ostilità, la seconda fase di intervento vedrebbe l’intervento delle forze della Coalizione dei Volenterosi.

E se l’attacco non si fermasse ancora, ecco partire una risposta militare coordinata da parte di una forza sostenuta dall’Occidente compresi l’esercito americano. Con l’appoggio totale di Usa e Ue (anche von der Leyen sarà presto a Kiev), ecco concretizzarsi quelle solide garanzie che porterebbero Kiev ad accettare anche un compromesso al ribasso.

Manca all’appello, come sempre, la Russia, mai incline a un accordo che non sia sinonimo di vittoria totale. Non a caso, il presidente francese Macron, tra i più accaniti oppositori del regime del Cremlino, si sta preparando a riprendere il dialogo. «Si sta lavorando in questa direzione», conferma monsieur le president. «Penso che sarebbe utile, ma non credo che la Russia sia attualmente disposta a concludere un accordo di pace».

Quel che filtra da Mosca, infatti, rimane poca roba. «Non si tratta di negoziati tradizionali ma di un lavoro estremamente difficile in condizioni estremamente difficili». Un modo come un altro di prendere tempo. Anche se adesso la misura sembra davvero colma. Per tutti.