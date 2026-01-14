Un Hind nei cieli di Kiev: cosa sappiamo del raro "elicottero nucleare" sovietico

Nel corso del conflitto tra Russia e Ucraina, l'inconfondibile linea dell'elicottero d’assalto Mi-24 Hind, il carro armato volante che è stato reso celebre durante la campagna sovietica in Afghanistan, è tornata a imporsi come una delle piattaforme a pala rotante più riconoscibili, specialmente da parte di Kiev, che all'inizio della guerra disponeva di un numero imprecisato di questi possenti elicotteri, impiegati in missioni di supporto alle forze terrestri, ma anche in temerari raid in territorio russo, come il blitz sui depositi di carburante a Belgorod del 2022.

Tra gli elicotteri impiegati in prima linea dalla forza aerea ucraina, è stata notata in questi giorni una variante "estremamente rara": il Mi-24RKhR, nota negli ambienti della Nato come Hind-G1, una versione sviluppata durante la Guerra Fredda per la ricognizione nucleare, biologica e chimica, spesso riportata con il semplice acronimo di NBC. Ragione per cui tanti osservatori si sono domandati la "vera natura" del suo impiego.

Questa versione speciale, sviluppata alla fine degli anni '70, era una risposta all’ipotesi di un conflitto ad alta intensità in Europa che contemplasse l'infausto impiego di armi nucleari e chimiche, ed entrò in servizio nel lontano 1978 come sostituto avanzato delle precedenti piattaforme impiegate per ricognizioni su campi di battaglia o aeree che potevano essere contaminate da agenti chimici o radioattivi.

La sua configurazione, infatti, pur non modificando la linea riconoscibile di questo elicottero da battaglia pesantemente blindato, era decisamente diversa da quella degli Hind convenzionali, e comprendeva guarnizioni rinforzate della cabina, sistemi di filtraggio dell’aria, schermature in piombo contro le radiazioni e, ovviamente, una dotazione completa di tute protettive e respiratori per l’equipaggio. L’elemento più caratteristico dell'Hind-G1 era tuttavia la presenza degli artigli meccanici per il campionamento di materiali che venivano installati alle estremità delle alette, impiegati per prelevare "campioni di terreno durante atterraggi brevi in aree contaminate".

Una volta a bordo, due operatori alloggiati nell'ampio compartimento adibito normalmente al trasporto truppe, lungo quasi tre metri e capace di alloggiare fino a otto paracadutisti completamente equipaggiati, potevano analizzare i dati raccolti tramite sensori gamma, rilevatori chimici e sistemi di allarme per aerosol tossici, trasmettendo poi le informazioni codificate ai comandi e alle unità di terra. Durante il disastro di Chernobyl del 1986, questi elicotteri furono protagonisti delle operazioni di rilevazione e monitoraggio delle radiazioni emesse dal reattore esploso, e molti di questi velivoli vennero ritirati a causa della contaminazione.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato The War Zone, prima del crollo dell'Unione Sovietica, 152 esemplari di questo modello vennero prodotti e assegnati alle unità schierate nella Germania Est, dove si temeva un possibile impiego di armi nucleari tattiche. Ogni squadrone di elicotteri Hind disponeva di una coppia di G1, affiancati da un'altra versione con compiti di osservazione. Nonostante il suo ruolo altamente specializzato, il G1 non era privo di capacità offensive: pur rinunciando ai missili anticarro che venivano trasportati sui pod alari, manteneva la sua mitragliatrice a quattro canne da 12,7 mm e la possibilità di trasportare razzi non guidati.

Si ritiene, dunque, che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, alcuni degli Hind-G1 rimasero fermi negli hangar degli ex Paesi satellite e che, nel caso dell'Ucraina, siano stati "rintegrati" per sopperire alla carenza di elicotteri, date le pesanti perdite subite dalla flotta aerea di Kiev nella lunga guerra che ha superato i 1.419 giorni di conflitto, superando di fatto la durata complessiva della guerra tra l’Unione Sovietica e il Terzo Reich nel secondo conflitto mondiale.

Gli Hind-G1, con una nuova livrea da combattimento, sono stati quindi privati delle apparecchiature per il campionamento e dei loro particolari “artigli”, per abbandonare ie trovare un nuovo letale impiego nel conflitto del XXI secolo che ha riacuito le tensioni della Guerra Fredda, che temeva proprio l'escalation nucleare.