Terremoto in Ucraina: cambia metà governo

Ascolta ora 00:00 00:00

In queste ore a Kiev "rimpasto" vuol dire terremoto. Nei cambiamenti annunciati nella squadra al potere, previsti per domani, anche il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. A riferirlo, fonti dell'ufficio del presidente a Ukrainska Pravda. Il candidato più probabile al suo posto è il primo vice ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

Kuleba non sarebbe l'unico a lasciare il vertice del potere: hanno annunciato le loro dimissioni i ministri delle Industrie strategiche, Alexander Kamishin, della Giustizia, Denis Maliuska, dell'Ambiente e delle Risorse naturali, Ruslan Strilets, e il direttore del Fondo per le proprietà statali, Vitali Kova. In serata è stata poi la volta della vice premier Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk, la prima responsabile dell'integrazione europea, la seconda dei rifugiati. Il portavoce del partito di Voloydmyr Zelensky, David Arakhamia, ha anticipato che domani ci sarà un ricambio di "oltre il 50%" del governo.

Il cambio al vertice, non sembra essere dettato da scelte o sterzate improvvise, ma organizzato da tempo. Nelle ultime ore, infatti, su Telegram, David Arakhamia, leader di spicco del partito di Zelensky al Parlamento ucraino, aveva annunciato: "Come promesso, già questa settimana è previsto un importante rimpasto del governo. Più del 50% del personale del Consiglio dei ministri ucraini subirà dei cambiamenti". Domani sarà, quindi, il giorno dei licenziamenti e dopodomani quello delle nomine, mentre la nuova rosa ministeriale sarà scelta nella riunione di domani.

Non sono state specificate le ragioni delle dimissioni. La notizia è arrivata dopo mesi di resoconti sulla possibile sostituzione di diversi ministri ucraini. Maliuska è ministro dall'agosto 2019, poco dopo l'inizio del mandato del presidente Volodymyr Zelensky . L'ex capo della compagnia ferroviaria statale Ukrzaliznytsia, Kamishin, è stato nominato ministro nel novembre 2023. Strilets è in carica dall'aprile 2022. Da giugno 2020 Stefanishyna, invece, è vice primo ministro per l'integrazione europea ed euro-atlantica.

All'inizio di luglio, l'Ukrainska Pravda aveva riferito, citando fonti all'interno della squadra presidenziale, che Zelensky stava valutando la possibilità di licenziare il primo ministro Denys Shmyhal, in carica dal 2020.

A marzo Zelensky aveva dichiarato che gli ucraini potevano aspettarsi ulteriori rimpasti di governo in futuro, a seguito di un cambio all'interno della sua cerchia ristretta. Poi, a maggio, erano stati licenziati anche il ministro delle Infrastrutture e vice primo ministro per la ricostruzione Oleksandr Kubrakov e il ministro dell'Agricoltura Mykola Solskyi .