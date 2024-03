Tregua e negoziati fermi. E Londra avvisa Gantz: "Pazienza quasi finita"

I negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono in stallo e mancano ormai pochi giorni all'inizio del Ramadan. I colloqui al Cairo non hanno prodotto alcun progresso significativo dopo che Tel Aviv ha rifiutato di inviare una delegazione all'ultimo round di trattativa. «Netanyahu non vuole raggiungere un accordo» e «la palla ora è nel campo degli americani» per spingere il primo ministro israeliano a tornare al tavolo, ha replicato il capo della divisione politica di Hamas a Gaza Basem Naim. Gli Usa intanto hanno rivisto il testo della bozza di risoluzione dell'Onu e chiedono, secondo i media internazionali, «un cessate il fuoco immediato di circa sei settimane insieme al rilascio di tutti gli ostaggi». L’Ue invece sta studiando la possibilità di paracadutare aiuti nella Striscia.

Netanyahu continua a essere sotto pressione da tutte le parti. Anche dai più stretti alleati. David Cameron, ministro degli Esteri nel governo Tory di Rishi Sunak, ha usato parole di fuoco con Benny Gantz in arrivo a Londra da Washington: «La pazienza verso Israele si sta esaurendo». Anche perché le vittime palestinesi continuano ad aumentare: 86 palestinesi sono stati uccisi e 113 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore, portando ad almeno 30.717 i palestinesi ammazzati dal 7 ottobre. Nonostante gli aiuti umanitari internazionali a Gaza continuino a crescere. L’Egitto li consegna ora sia via terra, dal valico di Rafah, che per via aerea.

Anche alcuni Paesi arabi e non solo stanno fornendo aiuti e medici.

Ma l’Oms nello stesso tempo avverte: «Più di 8mila pazienti devono essere evacuati da Gaza».

I fronti però si moltiplicano e ora rischia di incendiarsi ancor più la Cisgiordania. Israele ha approvato la costruzione di altri 3.500 alloggi: «Nell'ultimo anno ha scritto su X il ministro della finanze Bezalel Smotrich - ne abbiamo autorizzato 18.515. I nostri nemici vogliono indebolirci, e noi continuiamo a rafforzarci».