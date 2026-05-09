Trump: "Aspetto oggi una risposta da Teheran". Intelligence Usa: "Khamenei fondamentale nelle strategie dell'Iran"

Un parlamentare iraniano ha respinto le accuse secondo cui Teheran avrebbe scaricato petrolio in mare vicino all'isola di Kharg, dopo che le immagini satellitari hanno mostrato grandi chiazze di petrolio intorno a questo importante snodo per l'esportazione. Jafar Pourkabgani, membro del parlamento in rappresentanza della provincia di Bushehr, ha affermato in un post sul social X che le chiazze di petrolio sono state causate da "residui di petrolio e acque di zavorra di scarto provenienti da petroliere europee" scaricate in mare. Riferendosi poi alle accuse riportate da Fox News secondo cui l'Iran avrebbe rilasciato petrolio perché i serbatoi di stoccaggio erano pieni, ha aggiunto: "Questa affermazione è falsa e fa parte dell'operazione psicologica del nemico".