Trump: "Sospeso attacco all'Iran in programma domani su richiesta degli alleati del Golfo. In corso negoziati seri"

Il Pakistan ha schierato 8.000 soldati, uno squadrone di aerei da combattimento e un sistema di difesa aerea in Arabia Saudita nell'ambito del patto di difesa reciproca firmato nei mesi scorsi, intensificando la cooperazione militare con Riad, mentre svolge il ruolo di principale mediatore nella guerra con l'Iran. Lo scrive il Times of Israel citando la Reuters. Il dispiegamento è stato confermato da tre funzionari della sicurezza e due fonti governative, i quali lo hanno parlato di una forza consistente e operativa, destinata a supportare l'esercito saudita qualora il regno dovesse subire ulteriori attacchi. I termini completi dell'accordo di difesa sono riservati, ma entrambe le parti hanno affermato che esso impegna Pakistan e Arabia Saudita a difendersi a vicenda in caso di attacco. Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif ha lasciato intendere che l'accordo pone l'Arabia Saudita sotto l'ombrello nucleare del Pakistan. Secondo le fonti, il Pakistan ha schierato un intero squadrone di circa 16 velivoli, per lo più caccia JF-17 prodotti congiuntamente con la Cina, inviati in Arabia Saudita all'inizio di aprile. Due funzionari della sicurezza hanno affermato che il Pakistan ha anche inviato due squadroni di droni. Tutte e cinque le fonti hanno affermato che il dispiegamento comprende circa 8.000 soldati, con la promessa di inviarne altri se necessario, nonché un sistema di difesa aerea cinese HQ-9.