Trump: "Putin ha accettato una tregua di una settimana"

Donald Trump ha affermato di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin di sospendere i bombardamenti per circa una settimana a causa delle condizioni climatiche estreme dell’inverno, sostenendo che il leader del Cremlino avrebbe accettato la richiesta.

Secondo Trump, la proposta sarebbe stata motivata dal freddo intenso che colpisce l’area del conflitto e dall’impatto umanitario sulle popolazioni civili. "Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana", ha detto il presidente durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, e il leader russo "ha accettato di farlo". "Abbiamo messo fine a otto guerre e credo che un'altra stia arrivando", ha aggiunto. "Steve Witkoff e Jared (Kushner) stanno lavorando duramente e credo che stia arrivando", ha chiosato il presidente americano.

La guerra entra in una nuova fase invernale caratterizzata da temperature rigide e da infrastrutture energetiche già duramente colpite nei mesi precedenti. Nelle ultime settimane sono stati segnalati nuovi attacchi missilistici e con droni contro città e nodi energetici, con conseguenti interruzioni nella fornitura di elettricità e riscaldamento in diverse regioni. Le condizioni meteorologiche, con temperature ben al di sotto dello zero, stanno aggravando l’emergenza umanitaria per la popolazione civile.

Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali da parte della Russia né comunicazioni formali che attestino l’esistenza di una tregua concordata. Anche da Kiev non sono arrivate dichiarazioni che indichino un cessate-il-fuoco effettivo sul terreno. Le operazioni militari tra Russia e Ucraina, tuttavia, proseguono in diverse aree del Paese.

Il cessate-il-fuoco temporaneo nella zona di conflitto ucraina resta tuttavia "inaccettabile" per la Russia. Lo ha affermato, intanto, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista al al canale televisivo turco Tgrt e al quotidiano Turkiye.

"È stato detto molte volte, e il presidente Putin lo ha spesso ricordato, che il cessate il fuoco che Zelensky sta nuovamente cercando, anche se durasse almeno 60 giorni, e preferibilmente di più, è per noi inaccettabile", ha dichiarato.