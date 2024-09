Indagine Idf sull'attivista Usa uccisa in Cisgiordania: "Colpita per errore"

Ascolta ora 00:00 00:00

Aysenur Ezgi Eygi è stata uccisa per sbaglio dalle Forze di difesa israeliane (Idf). L'esercito israeliano (Idf) ha affermato che è " altamente probabile" che i suoi militari " indirettamente e involontariamente " abbiano colpito un'attivista turco-americana durante una protesta in Cisgiordania, in un episodio avvenuto la scorsa settimana. Un'inchiesta " ha rilevato che è altamente probabile che sia stata colpita indirettamente e involontariamente dal fuoco dell'Idf che non era diretto a lei, ma al principale istigatore della rivolta ", ha fatto sapere l'esercito dello Stato ebraico in un comunicato ufficiale.

La versione dell’esercito israeliano

Aysenur Ezgi Eygi, un'attivista di 26 anni di Seattle, è stata uccisa venerdì durante una manifestazione contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha reso noto che un'inchiesta interna “ ha rilevato che è altamente probabile che sia stata colpita indirettamente e involontariamente dal fuoco dell'esercito israeliano che non era diretto contro di lei, ma contro il principale istigatore della rivolta ”.

Altri manifestanti hanno detto che ci sono stati scontri tra le forze israeliane che sparavano gas lacrimogeni e proiettili veri e i palestinesi che lanciavano sassi, ma che la violenza si era placata prima che Eygi fosse colpita.

" Nessuno dovrebbe essere ucciso a colpi di arma da fuoco per aver partecipato a una manifestazione ", ha affermato il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante una conferenza stampa a Londra, aggiungendo che la morte di Aysenur Ezgi Eygi è stata " immotivata e ingiustificata ". " A nostro giudizio, le forze di sicurezza israeliane devono apportare alcuni cambiamenti fondamentali al modo in cui operano in Cisgiordania, compresi cambiamenti alle loro regole di ingaggio ", ha aggiunto Blinken.

Le conseguenze della morte dell’attivista Usa

La famiglia dell'attivista turco-americana ha intanto chiesto un'indagine indipendente sulla sua morte, accusando l'esercito israeliano di averla uccisa "violentamente". Eygi, è stata "colpita alla testa" mentre partecipava a una manifestazione a Beita in Cisgiordania. " La sua presenza nelle nostre vite è stata sottratta inutilmente, illegalmente e violentemente dall'esercito israeliano ", ha affermato la famiglia in una dichiarazione.

Nel frattempo il Qatar ha condannato l'uccisione della ragazza. " Questo crimine efferato fa parte di una serie di crimini in corso commessi dall'occupazione israeliana contro la causa palestinese e i diritti umani ", ha affermato il ministero degli Esteri del Qatar in una nota. " Il silenzio della comunità internazionale riguardo a queste violazioni è un incentivo per l'occupazione a commettere più atrocità ".

crimine atroce che richiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni

crimini israeliani contro i civili palestinesi a Gaza e in Cisgiordania

Il Ministero degli Esteri giordano afferma che l'omicidio di Ezgi Eygi è "". La sparatoria dell'attivista è una continuazione dei "", ha aggiunto.