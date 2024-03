Ucraina, affondato un altro pattugliatore russo nel Mar Nero

Un’altra nave militare russa è stata colpita dall’Ucraina nel Mar Nero. Secondo quanto reso noto dall’intelligence di Kiev in una nota, nella notte tra lunedì e martedì l'unità speciale dei servizi del ministero della Difesa Gruppo 13 ha preso di mira il pattugliatore russo “Sergei Kotov”. L’attacco è stato condotto con dei droni marini Magura V5 e la nave ha riportato danni alla poppa e ai fianchi. Varato nel 2021, il pattugliatore affondato valeva 65 milioni di dollari.

L’operazione è stata condotta dall’intelligence ucraina in collaborazione con la Direzione principale del ministero della Difesa (Gur). La corvetta russa era già stata colpita da due droni di Kiev lo scorso settembre ed era stata utilizzata nell’attacco all’Isola dei Serpenti il 24 febbraio del 2022, ossia il primo giorno dell’invasione su vasta scala ordinata da Vladimir Putin. L’altra nave utilizzata nell’assalto, l’incrociatore Moskva, è stata affondata due anni fa. Per il momento il Cremlino non ha commentato la notizia, ma si tratta certamente di un duro colpo.

