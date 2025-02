L'allarme di Zelensy: "100mila persone al gelo per un raid russo"

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra tra Mosca e Kiev non si ferma. Nonostante si parli da giorni dell'iniziativa diplomatica proposta da Donald Trump, sul campo di battaglia il conflitto procede senza sosta. Nelle ultime ore un drone russo ha attaccato un'infrastruttura strategica della città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, lasciando oltre 100.000 persone al gelo e senza la possibilità di riscaldarsi. A comunicare il raid, l'ennesimo delle ultime settimane, è stato Volodymyr Zelensky. " Oggi più di 100.000 persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento dopo che un drone russo Shahed ha colpito l'infrastruttura cruciale della città "; ha scritto su X. Il presidente ucraino ha inoltre fatto sapere che, soltanto considerando gli ultimi sette giorni, i russi hanno attaccato l'Ucraina con quasi 1.220 bombe aeree, più di 850 droni kamikaze e oltre 40 missili di vario tipo.

Il blitz del drone russo a Mykolaiv

Zelensky ha spiegato che sono in corso lavori tecnici per riportare la normalità a Mykolaiv. L'attacco russo, effettuato con un drone, ha provocato un incendio, come ha riferito Vitaliy Kim, governatore della più ampia regione di Mykolaiv, sull'app di messaggistica Telegram. Non è chiaro quale infrastruttura sia stata colpita. " È scoppiato un incendio, che è stato rapidamente spento dai pompieri. A causa della caduta di detriti e dell'onda d'urto, cinque edifici residenziali sono stati danneggiati. Sono stati danneggiati anche almeno quattro negozi, un'attività di ristorazione e alcuni locali adibiti a uffici ", ha fatto sapere l'amministrazione locale.

Il bilancio parla di non irrilevanti danni materiali e di un solo ferito, un uomo di 64 anni ricoverato in ospedale con condizioni stabili. A quanto pare la difesa aerea di Mykolaiv ha funzionato a dovere, visto che la maggior parte dei droni Shahed 131/136 è stata distrutta. Zelensky ha tuttavia nuovamente esortato gli alleati occidentali a dotare Kiev di maggiori difese aeree, dato che la Russia detiene ormai il 20% dell'Ucraina e avanza lentamente verso est, mentre l'offensiva su vasta scala di Mosca si avvicina al suo terzo anniversario.

" Una normale città ucraina. Una normale infrastruttura civile. Non ha nulla a che fare con le ostilità o la situazione al fronte. Questa è un'altra chiara dimostrazione del fatto che i russi sono in guerra con la nostra gente e la vita stessa in Ucraina. E stanno combattendo in modo vile, senza allentare la pressione. Chi cerca la pace in modo onesto e si prepara a negoziati non agisce così ", ha proseguito Zelensky su X riferendosi a quanto successo a Mykolaiv.

Today, more than 100,000 people in Mykolaiv were left without heating after a Russian Shahed drone struck the city's critical infrastructure. An ordinary Ukrainian city. Ordinary civilian infrastructure. It has nothing to do with hostilities or the frontline situation. This is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2025

Cosa succede in Ucraina

Il capo di Stato di Kiev ha affermato che il suo governo continuerà a lavorare con i partner occidentali per rafforzare le difese contro questi attacchi. Secondo Zelensky, per l'attacco odierno " e tutti gli altri attacchi russi analoghi " servono " una risposta forte, un coordinamento più stretto tra tutti i partner e sforzi unificati per costringere la Russia alla pace ". Il presidente ha quindi concluso il suo messaggio rinnovando il "grazie" " a tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina e degli ucraini ".

In precedenza il premier ucraino Denys Shmyhal aveva denunciato il " danneggiamento da parte di droni (russi) della centrale termoelettrica " di Mykolaiv. " Lo hanno fatto in modo deliberato - ha accusato - per lasciare la gente senza riscaldamento nel mezzo di un periodo con temperature sotto lo zero e per creare una catastrofe umanitaria ". Shmyhal parlava di danni per " 46.000 utenze ".

Il sito ucraino Ukrinform aveva riferito stamani di un attacco massiccio lanciato la notte scorsa contro Mykolaiv, segnalando il ferimento di una persona e danni a un'infrastruttura, cinque palazzi e diversi negozi.