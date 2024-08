Ucraina, si muovono i mezzi corazzati: la mossa contro la Russia

Decine di mezzi corazzati ucraini stanno attraversando la regione di Sumy, al confine con la Russia. Lo riferiscono cronisti di France Presse. I corazzati, fanno sapere i giornalisti, sono contrassegnati da un triangolo bianco, che identifica i mezzi impiegati nell'offensiva in corso nella regione russa di Kursk. Potrebbe unque trattarsi di un'operazione legata a quella degli scorsi giorni, e che le colonne siano destinate a rinforzare le operazioni di Kiev in questo Oblast, dove il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto gli ultimi tentativi ucraini di guadagnare terreno.

Incredible. Ukrainian flag has been hoisted over the village of Guevo in the southern part of Sudzha district of Kursk Oblast. Where only brief clashes were reported (and not confirmed) yesterday. pic.twitter.com/zC1CF02fwD