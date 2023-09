Ucraina, Musk respinge le accuse: "Volevano affondare la flotta russa con i miei satelliti"

Nuovo capitolo della faida tra Elon Musk e l'Ucraina. Il fondatore di SpaceX è intervenuto dopo l'indiscrezione, trapelata sulla Cnn, secondo cui lui avrebbe dato l'ordine ai suoi ingegneri di spegnere i satelliti Starlink nell'Ucraina meridionale per bloccare un attacco contro la flotta russa del Mar Nero. Rispondendo a una serie di tweet in cui veniva implicato il ruolo dell'imprenditore sudafricano nella decisione di fermare Kiev, Musk ha dichiarato che " i satelliti di Starlink non erano stati attivati " e che SpaceX, l'azienda proprietaria della tecnologia per collegarsi a internet via satellite, " non ha disattivato nulla ". Smentendo, così, l'accusa di Walter Isaacson, autore della biografia di Musk in uscita la prossima settimana, convinto che il capo di Tesla e X avesse abortito una missione dei droni sottomarini ucraini imbottiti di esplosivo e pronti a colpire in Crimea.

" Le autorità governative (dell'Ucraina, ndr) hanno chiesto di attivare Starlink fino a Sebastopoli. L'intento evidente era quello di affondare la maggior parte della flotta russa alla fonda. Se avessi accettato la loro richiesta, SpaceX sarebbe stata esplicitamente complice di un importante atto di guerra e di un'escalation del conflitto ", ha precisato Musk.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

L'uomo più ricco del mondo ha garantito il servizio di Starlink in tutta l'Ucraina dall'inizio del conflitto scoppiato il 24 febbraio 2022, ma l'installazione delle antenne nei territori più caldi, come la Crimea, ha sempre rappresentato per Musk e SpaceX una linea rossa da non oltrepassare. Il rischio, come ha ribadito il miliardario, è che la Federazione russa possa rispondere con le armi nucleari. La penisola a sud dell'Ucraina è uno dei principali bersagli militari che l'esercito di Kiev intende liberare nel futuro prossimo, non per forza con le armi, come ha suggerito il presidente ucraino Zelensky.