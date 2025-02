Attacco a un convoglio Unifil: ferito ufficiale di "alto rango"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo attacco ha coinvolto un convoglio dell'Unifil: l'episodio è avvenuto sulla strada che conduce all'aeroporto internazionale Rafiq Hariri di Beirut. L'assalto, con aggressione al personale, è stato sferrato da manifestanti che imbracciavano bandiere di Hezbollah, come testimoniano immagini diffuse dall'emittente Lebanon 24. Secondo la testata vicina ai proxy iraniani Al-Akhbar, un ufficiale di "alto rango" dell'Unifil sarebbe rimasto ferito. I funzionari delle Nazioni Unite hanno immeditamaente ordinato al personale della missione di non recarsi sulla strada.

Il canale libanese Al-Manar, che appartiene a Hezbollah, ha riferito che "i rivoltosi stanno causando il caos sulla strada vicino all'aeroporto", e che stanno bloccando la strada e bruciando cartelloni pubblicitari. La situazione resta critica, con l’esercito libanese schierato per ristabilire l’ordine. Militanti di Hezbollah stanno protestando da ieri contro il divieto imposto a 2 voli iraniani di atterrare a Beirut, sospettati di trasportare aiuti proprio a favore di Hezbollah.

Nei video che circolano sui social si vede nettamente un classico veicolo bianco marchiato UN riverso sull'asfalto e circondato dal fuoco. In altri, il mezzo viene assaltato dai manifestanti armati di bastoni: mentre la jeep viene data alle fiamme è possibile vedere nitidamente un militare in mimetica rincorso e malmenato dalla folla, darsi poi alla fuga. Non è chiaro se sia il ferito di alto rango di cui si parla sui media arabi: incerta la presenza e l'eventuale sorte di altri militari parte del convoglio che sembrano non comparire nei video in circolazione.

In queste ore il ministero degli Esteri iraniano ha accusato Israele di aver interrotto i voli tra Teheran e la capitale libanese, dopo che le autorità aeronautiche libanesi hanno rifiutato di autorizzare l'atterraggio di un volo passeggeri iraniano. Il rifiuto è arrivato dopo che Israele ha affermato che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran stava contrabbandando denaro contante a Hezbollah su voli civili.

"La minaccia del regime sionista a un aereo passeggeri che trasportava cittadini libanesi ha interrotto i normali voli per l'aeroporto di Beirut", ha affermato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei. I media libanesi hanno riferito che decine di cittadini libanesi sono rimasti bloccati a Teheran dopo che la compagnia aerea Maher Air è stata informata che il suo volo per Beirut non sarebbe riuscito ad atterrare.