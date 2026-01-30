Gli Usa schierano un aereo speciale in Azerbaigian: ecco cosa sappiamo dell'Mc-130J Commando II

Gli Stati Uniti hanno inviato un aereo Mc-130J Commando II in Azerbaijan. Si tratta di una versione altamente modificata di un aereo da trasporto tattico assegnato al Comando per le operazioni speciali e clandestine dell'Us Air Force, ma la sua missione potrebbe essere collegata alle operazioni che potrebbero interessare il teatro mediorientale, in particolare l’Iran, attorno al quale è stato schierato un potente dispositivo militare.

L’aereo, un quadrimotore a turboelica basato sulla cellula del venerabile C-130 Hercules, è stato sviluppato per operazioni di infiltrazione ed esfiltrazione che le forze speciali statunitensi possono dover condurre nel corso di missioni clandestine in territori politicamente sensibili, ostili o interdetti. Assegnato esclusivamente al Comando Operazioni Speciali dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, il Mc-130J Commando II è dotato di avionica avanzata, radar di rilevamento del terreno, sistemi difensivi, tra cui contromisure a infrarossi, e l’essenziale capacità di essere rifornito in volo, in missioni notturne, a bassa quota e in condizioni meteorologiche avverse.

Una specifica che abbiamo già notato sugli elicotteri Mh-60 Black Hawk assegnati al 160th Special Operations Aviation Regiment Airborne (Soar), il reparto speciale che ha inserito i team della Delta Force a Caracas durante l'operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Questo ennesimo e interessante sviluppo nello schieramento americano potrebbe suggerire delle nuove “operazioni in corso” nel Caucaso, ma è decisamente più probabile che si tratti di uno schieramento precauzionale per il potenziale recupero di piloti abbattuti in Medio Oriente. Si presume infatti che la rotta dall’Azerbaijan potrebbe essere rapida e diretta, considerata la vicinanza al confine iraniano e all’area di Teheran, dove sono certamente localizzati i target di alto valore selezionati e collegati al regime di cui si è molto parlato in questi giorni.

Il Mc-130J Commando II, con la sua autonomia di volo per oltre 5.000 km, e il suo pacchetto di sofisticati sistemi per condurre missioni in territori ostili, è stato largamente impiegato in missioni speciali in Iraq e Afghanistan.