Gli Stati Uniti hanno mosso una nuova accusa alla Russia. In una dichiarazione di mercoledì 1° aprile, il dipartimento di Stato americano ha affermato che Mosca ha utilizzato la contro gli ucraini la cloropicrina, una sostanza altamente tossica usata in forma di gas durante la Prima guerra mondiale che provoca un effetto soffocante se inalata.

Se il suo utilizzo da parte delle forze di Vladimir Putin fosse comprovato, esso costituirebbe una violazione della Convenzione sulla proibizione di armi chimiche. Stando a quanto riportato dalla National library of medicine, la cloropicrina si presenta sottoforma di un liquido leggermente oleoso, incolore o giallo, con un odore molto forte. È più densa dell’acqua e i suoi fumi irritano occhi, naso e gola. Come spiegato da Le Figaro, in Francia è stata utilizzata a lungo dai guardiacaccia per sterminare specie dannose come volpi e tassi. Nel 1991 un decreto ministeriale ne ha vietato l’uso ed è ricomparsa sulle pagine dei giornali in relazione a un caso di omicidio nel 2004. Al tempo, in relazione alla tossicità del prodotto il procuratore incaricato del caso avrebbe detto: “ Lei stappa una bottiglietta nel suo ufficio e in un quarto d'ora sono tutti morti ”.

Questa non è la prima volta in cui sono stati sollevati sospetti sull’utilizzo da parte dei russi di agenti tossici o chimici. I soldati ucraini hanno riferito più volte degli effetti causati da prodotti misteriosi, come “ un gas caustico e infiammabile ” o “ granate riempite con una sostanza chimica sconosciuta ”. In una dichiarazione del 2023, lo Stato maggiore di Kiev ha accusato Mosca di aver compiuto 81 attacchi con questo genere di armi.

Nell’agosto scorso, il generale Oleksandr Tarnavsky ha affermato che le truppe del Cremlino hanno attaccato il suo settore servendosi di “ lanciarazzi multipli con munizioni contenenti una sostanza chimica ”, proprio la cloropicrina. Anche un corrispondente di France 24 ha sostenuto le dichiarazioni dell’ufficiale, ma le informazioni non sono mai state verificate in modo indipendente.

Ci sono state ripetute segnalazioni dell'uso di munizioni sganciate da droni contenenti sostanze tossiche irritanti identificate, tra l'altro, come cloropicrina, cloroacetofenone e loro miscele, sulle posizioni delle forze armate della Federazione Russa nella regione di Zaporzhia

Il governo russo ha rivolto le medesime accuse a Kiev: “”.