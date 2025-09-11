Varsavia: "Presto riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Kiev: "Nella notte colpita una scuola a Sumy" | Diretta

Colpita da droni ucraini una nave russa nel Mar Nero
I servizi segreti di Kiev hanno riferito di aver colpito una nave da ricognizione multiruolo russa Mpsv07 nelle vicinanze di Novorossiysk. Il valore del vascello si attesta attorno ai 60 milioni di dollari e Mosca ne ha solo quattro a disposizione. A seguito dell'attacco, sono stati danneggiati vari sistemi, tra cui quelli di comunicazione e navigazione.
Varsavia: presto riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu
Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che, su sua richiesta, si terrà una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell'intrusione di circa 20 presunti droni russi nel suo territorio. "Su richiesta della Polonia, sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia", ha dichiarato il ministero su X.
Kiev: i russi hanno attaccato stanotte con 66 droni
Nella notte i russi hanno attaccato l'Ucraina con 66 droni e la difesa aerea ucraina ne ha neutralizzati 62. Lo riporta Ukrainska Pravda citando l'Aeronautica militare.
Varsavia limita il traffico aereo nell'est dopo intrusione droni
L'agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha introdotto restrizioni di volo nella parte orientale del paese vicino al confine con l'Ucraina e la Bielorussia. Lo riportano i media di Varsavia spiegando che la decisione, che rimarrà in vigore fino al 9 dicembre, è stata presa su richiesta del comando operativo delle Forze Armate dopo l'intrusione, avvenuta ieri, di droni presumibilmente russi nello spazio aereo del paese.
Kallas: "Da Mosca atto aggressivo, minaccia la sicurezza dei cittadini Ue"
"Condanniamo con la massima fermezza la violazione intenzionale dello spazio aereo di uno Stato membro dell'Ue da parte di droni russi, avvenuta il 10 settembre. Questo atto aggressivo e sconsiderato fa parte di una grave escalation da parte della Russia. Minaccia la sicurezza dei cittadini dell'Ue, la stabilità regionale e la pace internazionale. Questa grave violazione dello spazio aereo europeo non fa che rafforzare la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina e il suo popolo nella loro difesa contro la Russia e nel loro perseguimento di una pace globale, giusta e duratura". Lo afferma l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, a nome dei 27 Stati membri dell'Unione europea. "Questa - sottolinea - è l'ultima di una serie di violazioni dello spazio aereo sovrano degli Stati membri dell'Ue che si sono verificate dal 2022. Aumenteremo ulteriormente il costo per Mosca inasprendo significativamente le sanzioni contro la Russia e i suoi complici. Collaboreremo inoltre con i nostri partner internazionali per esercitare pressioni sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra". Infine, "esprimiamo piena solidarietà alla Polonia e continuiamo a offrire il supporto di cui la Polonia ha bisogno per proteggere il suo confine orientale. Siamo in costante e stretto contatto con le autorità polacche".
Applebaum: "Mosca vuole dividere l'Europa dagli Usa
"Mosca ha pianificato di colpire in Polonia, non si tratta di un incidente o di errori dovuti alle interferenze delle difese elettroniche. Donald Tusk ha parlato di 19 droni entrati nel suo spazio aereo: chiaro che è un azione concertata". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, l'analista ed esperta di storia dell'Est europeo Anne Applebaum. Putin "lavora per dividere gli europei al loro interno e soprattutto per alzare muri tra Bruxelles e Washington. Un nemico poco uniforme è debole, scoraggiato, facile da demotivare. La stessa Polonia è un Paese molto polarizzato e Putin probabilmente tenta anche di influenzare politicamente a suo favore una parte dell'opinione pubblica interna", aggiunge Applebaum, per la quale "l'obiettivo è il divide et impera: occorre rompere, frazionare il campo alleato per costringere gli ucraini alla resa".
Attaco russo con droni nella notte a Sumy, colpita una scuola
La Russia ha attaccato con droni nella notte la regione ucraina di Sumy, danneggiando un istituto scolastico e alcuni mezzi di trasporto. Lo ha riferito l'amministrazione regionale di Sumy su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform.
La Polonia chiede un Consiglio di sicurezza Onu sui droni russi
La Polonia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito alla violazione del suo spazio aereo da parte di droni: lo ha dichiarato la missione sudcoreana, a cui tocca la presidenza del Consiglio a settembre, citata dalla Tass. La riunione potrebbe tenersi venerdì, ha riferito all'agenzia russa una fonte diplomatica. Secondo il ministero della Difesa russo, le Forze Armate russe hanno attaccato durante la notte strutture militari e industriali nell'Ucraina occidentale, mentre non erano previsti obiettivi in ;;Polonia. "La gittata dei droni che presumibilmente hanno attraversato il confine con la Polonia non supera i 700 chilometri", insiste. Il Ministero della Difesa russo, citato dalla Tass - ha comunque dichiarato di essere pronto a consultarsi con la Polonia sull'accaduto.