Varsavia: "Presto riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Kiev: "Nella notte colpita una scuola a Sumy" | Diretta

"Condanniamo con la massima fermezza la violazione intenzionale dello spazio aereo di uno Stato membro dell'Ue da parte di droni russi, avvenuta il 10 settembre. Questo atto aggressivo e sconsiderato fa parte di una grave escalation da parte della Russia. Minaccia la sicurezza dei cittadini dell'Ue, la stabilità regionale e la pace internazionale. Questa grave violazione dello spazio aereo europeo non fa che rafforzare la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina e il suo popolo nella loro difesa contro la Russia e nel loro perseguimento di una pace globale, giusta e duratura". Lo afferma l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, a nome dei 27 Stati membri dell'Unione europea. "Questa - sottolinea - è l'ultima di una serie di violazioni dello spazio aereo sovrano degli Stati membri dell'Ue che si sono verificate dal 2022. Aumenteremo ulteriormente il costo per Mosca inasprendo significativamente le sanzioni contro la Russia e i suoi complici. Collaboreremo inoltre con i nostri partner internazionali per esercitare pressioni sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra". Infine, "esprimiamo piena solidarietà alla Polonia e continuiamo a offrire il supporto di cui la Polonia ha bisogno per proteggere il suo confine orientale. Siamo in costante e stretto contatto con le autorità polacche".