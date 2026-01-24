Vertice di Abu Dhabi, Putin non indietreggia: vuole tutto il Donbass. Kiev sotto attacco: almeno un morto e 4 feriti

È iniziato il vertice a tre, ad Abu Dhabi, tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. I lavori si sono aperti con una dichiarazione del Cremlino che sembrerebbe lasciare pochi margini di trattativa: "Le forze armate ucraine - ha detto il portavoce Dmitry Peskov - devono lasciare il territorio del Donbass". Su questo punto Volodymyr Zelensky ha già detto che mai potrà accettare, anche perché si tratta di territori non ancora conquistati da parte dei russi.

Per proseguire con il dialogo è necessario ripartire dai 20 punti concordati da Kiev e Washington, con le correzioni apportate dopo il vertice con la "coalizione dei Volenterosi". Intanto proseguono incessanti i raid russi e la popolazione civile a Kiev è allo stremo, priva di luce e riscaldamento, con dieci gradi sotto zero.

Kharkiv sotto attacco droni, almeno 19 feriti

A Kharkiv, Ucraina, è di almeno 19 feriti il bilancio di un massiccio attacco notturno con droni.Lo ha annunciato su Telegram il sindaco della città, Igor Terekhov, come riportato da Ukrinform."Il numero delle vittime dell'attacco aereo notturno su Kharkiv è salito a 19 persone", ha scritto Terekhov.Secondo lui, i russi hanno attaccato la città con 25 droni per quasi due ore e mezza.Gli attacchi nemici hanno preso di mira grattacieli residenziali e abitazioni private. Le truppe russe hanno anche colpito un dormitorio che ospitava sfollati.



Kiev sotto attacco, un morto e almeno 4 feriti Allerta aerea nella notte su Kiev e in diverse regioni vicine alla capitale ucraina a causa di attacchi con droni che hanno provocato un morto e almeno quattro feriti.Lo ha riferito l'Amministrazione dello Stato della città di Kiev su Telegram , come riportato da Ukrinform."È stato dichiarato l'allerta aerea a Kiev! Chiediamo a tutti di seguire con urgenza il rifugio della protezione civile!" si legge nel messaggio.È stato dichiarato un allarme aereo anche nel distretto di Buchansky nella regione di Kiev, nonché nelle regioni di Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr e Zaporizhia. Secondo i dati preliminari, nell'attacco, una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite.

Russia: "Fondamentale attuare la formula Anchorage" La Russia per il momento resta ferma a quanto ottenuto in Alaska la scorsa estate, quando Trump sembrava pronto a concedere quasi tutto. "È fondamentale attuare la formula di Anchorage", ha detto il portavoce Peskov. Ieri intanto Zelensky ha detto che i negoziati sono stati seri ma che la giornata più importante sarà quella di oggi.

Primo giro di colloqui terminato È terminato ieri sera ad Abu Dhabi il primo giro di colloqui fra Usa, Russia e Ucraina. Lo riporta la Tass spiegando che "le parti coinvolte riferiranno sui risultati provvisori nelle rispettive capitali". Presente una nutrita delegazione statunitense guidata dall'inviato speciale Steve Witkoff, affiancato dal genero di Trump, Jared Kushner.