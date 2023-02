"Interessi reciproci". Wang Yi vola in Russia per proporre la pace a Putin

Il tour diplomatico di Wang Yi in Europa è entrato nel vivo. Il direttore dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (Pcc), ovvero il massimo funzionario della diplomazia cinese, è arrivato in Russia. A Mosca, per conto di Xi Jinping, Wang proverà molto probabilmente a sottoporre a Vladimir Putin il piano di pace cinese per risolvere la questione ucraina. Il bilaterale con il presidente russo è in programma oggi pomeriggio. Nel frattempo, il fedelissimo di Xi ha ribadito la partnership con il Cremlino in un incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov.

Wang Yi a Mosca

L'emissario di Xi ha un'agenda fittissima e densa di impegni. Wang ha subito incontrato il capo del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. I due funzionari, stando a quanto riportato dal ministero degli Esteri cinese, hanno concordato di opporsi " alla mentalità della Guerra fredda " e " al confronto tra blocchi ", di voler compiere maggiori sforzi per " migliorare la governance globale " e combattere " ogni forma di bullismo unilaterale " nei rapporti tra nazioni.

Wang e Patrushev hanno anche " scambiato le loro opinioni " sulla questione dell'Ucraina, ha aggiunto il comunicato senza però fornire ulteriori dettagli. " Le relazioni sino-russe sono solide come una roccia e resisteranno a qualsiasi prova della mutevole situazione internazionale ", ha tuttavia concluso l'ospite cinese.

L'incontro con Lavrov

L'incontro più atteso era però un altro: quello tra Wang e Sergej Lavrov. Nel loro faccia a faccia è emerso che Mosca e Pechino sono pronte a " difendere gli interessi reciproci " sulla scena internazionale.

" Le nostre relazioni si stanno sviluppando in modo costante e dinamico e, nonostante l'elevata turbolenza sulla scena mondiale, dimostriamo solidarietà e disponibilità a difendere gli interessi reciproci sulla base del rispetto del diritto internazionale e del ruolo centrale delle Nazioni Unite ", ha affermato Lavrov. " Nonostante la volatilità della situazione internazionale, Cina e Russia mantengono sempre la determinazione strategica, si muovono con fermezza e fiducia in linea con la formazione di un mondo multipolare e rimangono impegnate nel multipolarismo ", ha aggiunto da parte sua Wang.

Le mosse della Cina

Nel frattempo il portavoce del ministero degli Esteri cinese afferma che Pechino non sta valutando invio di armi a Mosca e chiede di smettere di diffondere falsità a riguardo. " Gli Stati Uniti e altri Paesi Nato ora stanno costantemente diffondendo che la Cina potrebbe fornire armi alla Russia, un trucco che è stato usato e smascherato all'inizio della crisi in Ucraina ", ha dichiarato Wang Wenbin, ricordando che sono gli Stati Uniti ed i Paesi Nato " la principale fonte di armi nei campi di battaglia in Ucraina ".