Witkoff vedrà Zelensky a Berlino. Axios: "Usa pronti per garanzie come articolo 5 per Kiev"

I negoziati di pace tra Russia e Stati Uniti per il destino dell'Ucraina procedono a rilento. Mosca ha dichiarato che si potrà raggiungere una tregua solo dopo un ritiro di Kiev dal Donbass, ma il nodo dei territori è ancora irrisolto.Intanto, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, vedrà nel weekend il presidente Zelensky a Berlino. Non si fermano, nel frattempo, i raid del Cremlino contro il Paese invaso, in particolare contro le infrastrutture energetiche.
Zelensky: "In migliaia senza corrente dopo attacchi russi notturni"
"Tutti i servizi necessari stanno ora lavorando per ripristinare l'approvvigionamento elettrico e idrico nelle nostre comunità colpite dall'attacco russo notturno. Il colpo principale è stato nuovamente inferto al nostro settore energetico, nel sud e nella regione di Odessa". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Due persone sono rimaste ferite nella regione di Odessa. Più di una decina di strutture civili sono state danneggiate in tutto il Paese. Migliaia di famiglie sono ora senza elettricità dopo gli attacchi di ieri sera nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Kherson e Cernihiv. Hanno colpito anche le regioni di Dnipro e Cerkasy. In totale, il nemico ha utilizzato più di 450 droni d'attacco e 30 missili di vario tipo. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare e migliorare la situazione", aggiunge.
"È importante - sottolinea Zelensky - che tutti ora vedano cosa sta facendo la Russia. Ogni passo che compie per terrorizzare il nostro popolo, tutti gli attacchi, perché non si tratta certo di porre fine alla guerra. Continuano a voler distruggere il nostro Stato, a causare più dolore possibile alla nostra gente. Ecco perché abbiamo bisogno di supporto in tutto ciò che contribuirà a proteggere vite umane e porre fine a questa guerra: rafforzare la difesa aerea e i nostri soldati al fronte, aumentare la nostra capacità di tiro a lungo raggio e aumentare la pressione sulla Russia. Affinché tutti i nostri sforzi diplomatici siano efficaci, dobbiamo fare pressione sull'aggressore affinché ponga fine alla guerra che ha iniziato"
Zelensky: "Gli attacchi russi hanno colpito il nostro settore energetico"
"Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare l'approvvigionamento elettrico e idrico nelle nostre comunità colpite dall'attacco notturno della Russia. Ancora una volta, l'attacco principale ha colpito il nostro settore energetico, il sud del Paese e la regione di Odessa. Due persone sono rimaste ferite nella regione di Odessa. Più di una dozzina di strutture civili sono state danneggiate in tutto il Paese. Migliaia di famiglie rimangono attualmente senza elettricità dopo gli attacchi notturni nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Kherson e Chernihiv. Gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Dnipro e Cherkasy. In totale, il nemico ha utilizzato oltre 450 droni d'attacco e 30 missili di vario tipo". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare e migliorare la situazione. Ringrazio tutti i nostri collaboratori coinvolti negli sforzi di recupero - prosegue - È importante che tutti ora vedano cosa sta facendo la Russia: ogni passo che compie nel terrore contro il nostro popolo, tutti i suoi attacchi, perché chiaramente non vogliono porre fine alla guerra. Il loro obiettivo è ancora quello di distruggere il nostro Stato e infliggere il massimo dolore al nostro popolo. Ecco perché abbiamo bisogno di supporto in tutto ciò che contribuisce a proteggere vite umane e a porre fine a questa guerra: rafforzare le difese aeree e i nostri soldati al fronte, aumentare le nostre capacità a lungo raggio e intensificare la pressione sulla Russia. Affinché tutti i nostri sforzi diplomatici diano risultati, è necessario esercitare pressione sull'aggressore affinché ponga fine alla guerra che ha iniziato. Ringrazio chiunque comprenda questo e sia pronto ad aiutare" ha concluso Zelensky.
Media: Usa pronti a garanzie su modello articolo 5 Nato
L'amministrazione Trump è pronta a fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti basate sull'articolo 5 del Trattato Nato, stando a quanto riporta il sito Axios. "Vogliamo offrire agli ucraini una garanzia di sicurezza che non sia un assegno in bianco da un lato, ma che sia sufficientemente solida dall'altro. Siamo disposti a inviarla al Congresso per votarla", ha affermato il funzionario statunitense.
Attacchi russi su 5 regioni, colpite infrastrutture energia
In Ucraina, attacchi russi notturni con droni e missili hanno colpito cinque regioni, prendendo di mira infrastrutture energetiche e portuali. Un attacco alla città di Odessa, sul Mar Nero, ha causato l'incendio dei silos per il grano nel porto, secondo il vice primo ministro e ministro della Ricostruzione ucraino, Oleksiy Kuleba. Gli attacchi hanno anche danneggiato le infrastrutture energetiche negli insediamenti della regione. Secondo le prime informazioni del Servizio di emergenza, quattro persone sono rimaste ferite. Per tutta la notte, i vigili del fuoco hanno spento gli incendi divampati a seguito degli attacchi. Anche gli impianti energetici nelle regioni di Cernihiv, Kirovohrad e Mykolaiv hanno subito danni, ha aggiunto Kuleba. Attacchi russi hanno lasciato senza elettricità alcune parti della regione di Kherson, incluso il l'omonimo capoluogo, secondo quanto riferito dal governatore della regione Oleksandr Prokudin.
La Corea del Nord ammette di aver inviato militari in Russia
La Corea del Nord ha inviato truppe per bonificare la regione russa di Kursk all'inizio di quest'anno, ha affermato il leader Kim Jong-un in un discorso diffuso oggi dai media statali, un raro riconoscimento da parte di Pyongyang dei compiti assegnati ai suoi soldati schierati. Lo riporta il Guardian. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, la Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati a sostegno dell'invasione russa dell'Ucraina, che dura da quasi quattro anni. Gli analisti affermano che la Russia sta dando in cambio alla Corea del Nord aiuti finanziari, tecnologia militare, cibo e forniture energetiche, consentendo alla nazione diplomaticamente isolata di eludere le dure sanzioni internazionali sui suoi programmi nucleari e missilistici. Salutando il ritorno di un reggimento di genieri, Kim ha osservato che scrivevano "lettere alle loro città e ai loro villaggi d'origine durante le pause delle operazioni di sminamento", secondo quanto riportato dalla Korean Central News Agency (KCNA). Nove membri del reggimento sono morti durante il dispiegamento di 120 giorni iniziato ad agosto, ha dichiarato Kim nel suo discorso.
Russia: almeno due morti in attacco con droni a Saratov
Almeno due persone sono state uccise in un attacco ucraino con droni nella regione sud-occidentale russa di Saratov, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'attacco con i droni ha danneggiato un edificio residenziale e diverse finestre sono state distrutte in un asilo e in una clinica, ha riferito il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 41 droni ucraini sul territorio russo durante la notte. In Ucraina, alcune zone della regione di Kherson, compresa la capitale regionale, anch'essa chiamata Kherson, sono rimaste senza elettricità sabato a seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, ha detto il governatore della regione Oleksandr Prokudin. Kiev e i suoi alleati occidentali sostengono che la Russia stia cercando di paralizzare la rete elettrica ucraina e di negare ai civili l'accesso al riscaldamento, alla luce e all'acqua corrente per il quarto inverno consecutivo, in quello che i funzionari ucraini definiscono “l'uso del freddo come arma”. L'ultima serie di attacchi è avvenuta dopo che venerdì il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha dichiarato che la polizia russa e la Guardia Nazionale rimarranno nel Donbas, nell'Ucraina orientale, per sorvegliare la regione ricca di industrie, anche se un accordo di pace ponesse fine alla guerra che la Russia sta combattendo in Ucraina da quasi quattro anni. Ciò sottolinea l'ambizione di Mosca di mantenere la propria presenza nel Donbas dopo la guerra. L'Ucraina probabilmente rifiuterà tale posizione, mentre i negoziati guidati dagli Stati Uniti si trascinano.
Comandante truppe ucraine: "Russi trasferiscono rinforzi in Donetsk"
Le truppe russe stanno trasferendo ulteriori riserve nell'agglomerato di Pokrovsko-Myrnograd, nel Donetsk. Lo ha reso noto su Facebook, riporta Ukrinform, il comandante in capo delle Forze Armate ucraine, generale Oleksandr Syrsky. "La situazione rimane difficile - ha affermato - Il nemico sta cercando di aumentare la pressione sulle nostre posizioni difensive, trasferendo qui ulteriori riserve". Sulla base dei rapporti, il comandante in capo ha chiarito i compiti dei comandanti dei corpi d'armata e delle unità che presidiano i confini in direzione di Pokrovsko. Secondo Syrsky, sono state individuate misure specifiche per rafforzare la difesa, tra cui il mantenimento della stabilità operativa di importanti percorsi logistici, l'aumento dell'efficacia del fuoco, il miglioramento del coordinamento tra le unità e la fornitura di tutto il necessario alle unità. "Rimaniamo fedeli alla tattica della difesa attiva. Si tratta di migliorare la posizione operativa, condurre operazioni locali per estromettere il nemico da determinati territori, creare le condizioni per le successive manovre delle nostre forze", ha osservato Syrsky.
Media: attacco russo su Odessa, interrotte acqua e corrente
Nella notte la città ucraina di Odessa è stata sottoposta a un massiccio attacco russo, i residenti locali hanno segnalato la mancanza di elettricità nella maggior parte della città. E' quanto scrive la Ukrainska Pravda. Secondo le notizie diffuse dai media i russi starebbero attaccando con droni e missili e si sono udite esplosioni in varie zone della città. Elettricità, acqua e riscaldamento sono scomparsi "praticamente in tutta la città". Secondo Ukrinform, i feriti sarebbero quattro. Nelle strade operano oltre 100 vigili del fuoco del Servizio di emergenza statale. L'amministrazione militare, dopo aver riferito dell'intervento della difesa aerea e invitato le persone a rimanere in luoghi sicuri, ha riportato i dettagli del bombardamento, definendolo "uno degli attacchi aerei nemici più massicci". Le autorità segnalano danni alle strutture civili, alle infrastrutture energetiche e industriali. Il consiglio comunale di Odessa ha inoltre confermato che l'attacco russo ha causato l'interruzione dell'alimentazione elettrica di numerose infrastrutture critiche che forniscono acqua e riscaldamento: "A seguito degli attacchi, sono scoppiati incendi, edifici amministrativi e impianti energetici sono stati danneggiati - ha fatto sapere - I soccorritori sono all'opera. In alcune zone della regione si sono verificate interruzioni di corrente".
Kubilius: "Evitare accordo che metta Ucraina in posizione di debolezza
"Dobbiamo evitare un accordo che metta l’Ucraina in una posizione di debolezza tale da facilitare una futura aggressione russa. Putin vuole ridurre le capacità difensive dell’Ucraina per poterla attaccare di nuovo in futuro. La migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina è un esercito forte. Allo stesso tempo dobbiamo aiutare l’Ucraina a diventare un Paese di successo dopo la pace, anche attraverso l’integrazione nell’Ue, che io ritengo possibile". Lo afferma, in un'intervista a La Stampa, il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius. "Dobbiamo rafforzare in particolare la cyber-difesa e rispondere in modo proporzionato e deciso. Il Parlamento europeo chiede che le nostre risposte siano efficaci e severe. Il mio mandato include lo sviluppo di un progetto comune di cyber-difesa, e il rapporto del ministro Crosetto rappresenta una buona base di partenza", ha concluso.
Russia: abbattuti 41 droni durante la notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo riporta la Tass citando una nota del Ministero della Difesa. Ventotto velivoli senza pilota sono stati colpiti sul territorio della regione di Saratov, quattro sul territorio della regione di Voronezh, quattro sul territorio della regione di Rostov, due sono stati abbattuti sul territorio della regione di Belgorod, due sul territorio della Repubblica di Crimea e uno sul territorio della regione di Volgograd.
Wsj: Witkoff incontrerà a Berlino nel weekend Zelensky e leader europei
L'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei a Berlino questo fine settimana per discutere del piano di pace per l'Ucraina. Lo scrive, citando funzionari, il Wall Street Journal, spiegando come la decisione della Casa Bianca di inviare Witkoff sottolinea l'accelerazione degli sforzi degli Stati Uniti per raggiungere un accordo di pace prima della fine dell'anno.
Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe"
"Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora.È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare". Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. "Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese", ha aggiunto.
Trump: "Molti progressi verso risoluzione conflitto"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spiegato che sono stati fatti "molti progressi" verso la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo riferiscono i media statunitensi. Il tycoon, parlando durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa, ha lasciato intendere che un possibile accordo potrebbe essere presto sul tavolo. "Lo sapremo presto", ha spiegato.