Witkoff vedrà Zelensky a Berlino. Axios: "Usa pronti per garanzie come articolo 5 per Kiev"

"Tutti i servizi necessari stanno ora lavorando per ripristinare l'approvvigionamento elettrico e idrico nelle nostre comunità colpite dall'attacco russo notturno. Il colpo principale è stato nuovamente inferto al nostro settore energetico, nel sud e nella regione di Odessa". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Due persone sono rimaste ferite nella regione di Odessa. Più di una decina di strutture civili sono state danneggiate in tutto il Paese. Migliaia di famiglie sono ora senza elettricità dopo gli attacchi di ieri sera nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Kherson e Cernihiv. Hanno colpito anche le regioni di Dnipro e Cerkasy. In totale, il nemico ha utilizzato più di 450 droni d'attacco e 30 missili di vario tipo. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare e migliorare la situazione", aggiunge.

"È importante - sottolinea Zelensky - che tutti ora vedano cosa sta facendo la Russia. Ogni passo che compie per terrorizzare il nostro popolo, tutti gli attacchi, perché non si tratta certo di porre fine alla guerra. Continuano a voler distruggere il nostro Stato, a causare più dolore possibile alla nostra gente. Ecco perché abbiamo bisogno di supporto in tutto ciò che contribuirà a proteggere vite umane e porre fine a questa guerra: rafforzare la difesa aerea e i nostri soldati al fronte, aumentare la nostra capacità di tiro a lungo raggio e aumentare la pressione sulla Russia. Affinché tutti i nostri sforzi diplomatici siano efficaci, dobbiamo fare pressione sull'aggressore affinché ponga fine alla guerra che ha iniziato"