Zelensky a Berlino: dalla Germania nuovi aiuti militari per Kiev

Dopo la visita in Italia, Volodymyr Zelensky ha fatto tappa in Germania, dove è stato ricevuto dal presidente tedesco Franz-Walter Steinmeier e dal cancelliere Olaf Scholz. Il leader ucraino ha fatto sapere che Berlino continuerà a sostenere l'Ucraina politicamente, militarmente e finanziariamente finché sarà necessario. Nel frattempo, il governo tedesco ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev dal valore 2,7 miliardi di euro, per la più grande consegna di armi dall'inizio della guerra ad oggi.

La visita di Zelensky a Berlino

Scholz ha accolto il leader ucraino assicurando che la Germania non sta affatto allentando il suo sostegno nei confronti dell'Ucraina, e alludendo al nuovo pacchetto di aiuti approvato. Ha quindi ribadito l'intenzione di sostenere il governo ucraino " finché sarà necessario ". Anche gli aiuti militari e umanitari saranno " garantiti nei prossimi anni ", ha aggiunto, precisando che Berlino è pienamente solidale con il popolo ucraino. " Abbiamo fornito armi per aiutare l'Ucraina a difendere il proprio territorio. Di questo si tratta e questo è quello che continuiamo a fare ", ha chiarito il cancelliere, rispondendo alla domanda se la Germania consentirà di colpire il territorio russo con le armi consegnate.

" Nel momento più difficile della storia moderna dell'Ucraina, la Germania ha dimostrato di essere un vero amico e alleato affidabile, che sta in modo deciso al fianco del popolo ucraino nella lotta per difendere la libertà e i valori democratici ", ha invece affermato Zelensky.

Il presidente ucraino ha fatto sapere di aver discusso dell'attuale situazione sul campo di battaglia ma anche dell'intensa cooperazione tra Germania e Ucraina. " Grazie Germania per il grande sostegno militare, economico e finanziario di fronte alla guerra di aggressione della Russia ", ha scritto Zelensky su Telegram.

Il sostegno della Germania

In merito al contributo messo sul tavolo dalla Germania, Zelensky ha spiegato che con la leadership internazionale della Germania ci sono più possibilità di arrivare alla pace. " Saremo sempre grati alla Germania. Più assume la leadership, più opportunità ci sono per la pace ", ha detto il leader di Kiev.

" Grazie a tutto quello che la Germania continua a fare per sostenerci e a quest'ultimo pacchetto di aiuti - ha proseguito Zelensky - la nostra difesa si rafforzerà contro l'aggressore e i nostri soldati potranno liberare i territori occupati ".

Rivolgendosi a Scholz, il presidente ha fatto riferimento agli aiuti ricevuti complessivamente da Berlino, pari a circa 17 miliardi: " Questo evidenzia la vostra forza come Paese; siete al secondo posto dopo gli Usa ", ha sottolineato. Nel suo intervento, Zelensky ha infine ribadito la richiesta di entrare nell'Unione europea e nella Nato: " Meritiamo di far parte dell'Alleanza atlantica e di quella europea ".

Il nuovo pacchetto di aiuti tedesco

Come ha sottolineato il sito Politico, citando Andriy Yermak, il capo dell'ufficio del presidente ucraino, all'interno del nuovo pacchetto di aiuti che Berlino invierà a Kiev troviamo veicoli blindati, droni e sistemi di difesa aerea, oltre ad un'ingente quantità di munizioni.