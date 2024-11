Zelensky nomina un nuovo comandante delle forze di terra

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo cambio di un pezzo da novanta nelle forze di difesa ucraine: il generale Mykhailo Drapatyi è stato nominato nuovo comandante delle forze di terra in luogo di Oleksandr Pavliuk, in ruolo dallo scorso 11 febbraio. Il presidente Volodymyr Zelensky, in un post su X, ha dichiarato: "Il maggiore generale Mykhailo Drapatyi ha organizzato con successo la difesa nel settore di Kharkiv e ha interrotto l'offensiva russa", senza però spiegare le ragioni del cambio al vertice. Il capo dello Stato ha sottolineato anche l'esperienza di combattimento di entrambi i militari.

Drapatyi, che avrà come vice il colonnello Oleh Apostol, ha prestato servizio come comandante della 58a Brigata di fanteria motorizzata dell'Ucraina dal 2016 al 2019. Ha guidato il raggruppamento operativo di truppe 'Kharkiv' dallo scorso maggio e il gruppo operativo e tattico di forze 'Luhansk' dallo scorso settembre. Zelensky ha giustificato i cambiamenti con la necessità di acquisire nuove capacità di combattimento, addestramento delle truppe e innovazione. "L'esercito ucraino ha bisogno di cambiamenti interni per raggiungere pienamente gli obiettivi del nostro Stato", ha affermato. Apostol, 37 anni, ha partecipato alle operazioni di combattimento nell'Ucraina orientale dopo l'invasione russa del 2014 e ha liberato gli insediamenti nell'Oblast' di Mykolaiv meridionale dopo l'inizio della guerra totale nel 2022. È insignito del premio Eroe dell'Ucraina. "Entrambi hanno dimostrato la loro efficacia in combattimento", ha affermato il presidente.

Nel 2014, Drapaty ha servito come comandante del 2° battaglione meccanizzato della 72a brigata meccanizzata separata. Sotto il suo comando, il battaglione è entrato a Mariupol nel maggio 2014. Nel 2016 è stato nominato comandante della 58a brigata separata di fanteria motorizzata (con quartier generale a Konotop, nella regione di Sumy). Dall'estate del 2017, Drapatyi si trova nella zona ATO, dove ha guidato le operazioni della 58ª Brigata separata meccanizzata nell'area della strada di Bakhmut. Nel 2019, ha iniziato un corso biennale come studente presso l'Università di Difesa Nazionale dell'Ucraina intitolata a Ivan Chernyakhovsky. Fino al 2024 ha guidato il gruppo operativo 'Kherson'. È conosciuto come uno dei comandanti che guidarono la liberazione della riva destra della regione di Kherson. Nel febbraio 2024 è stato nominato vice capo di stato maggiore delle forze armate.

Grande plauso da parte del mondo dei milblogger ucraini che valutano come "ottima" la decisione di Zelensky, riconoscendo il nuovo comandante come un soldato estremamente esperto, che gode di grande rispetto nell'esercito fin dal 2014.

Il rimpasto è avvenuto in unper l'Ucraina, poiché le forze di Mosca stanno registrando i più rapidi progressi degli ultimi mesi e le truppe nordcoreane sono di stanza nell'oblast' russa di Kursk. "L'esercito ucraino ha bisogno di cambiamenti interni per raggiungere pienamente gli obiettivi del nostro Stato", ha aggiunto Zelensky.