Gustosi assaggi di alborelle fritte, Taleggio e Quartirolo

Ogni giorno, quando il sole sorge sulle acque calme del lago e colora di riflessi dorati le montagne, il territorio di Lecco si risveglia con gesti lenti e sapienti, gli stessi da generazioni. Non serve molto per entrare in contatto con la sua anima: basta sedersi a tavola. È lì, tra i profumi intensi dell'olio, il gusto deciso del pesce di lago, la morbidezza dei formaggi d'alpeggio e la passione che si respira tra i filari di Montevecchia, che si compie il vero viaggio. Un viaggio fatto di sapori autentici, racconti contadini e paesaggi da assaporare.

Il lago è una presenza viva. Non è solo sfondo, ma parte integrante di una cultura che da sempre si affida alla pesca. Gli agoni, pescati tra maggio e giugno, vengono lavorati secondo metodi tramandati: puliti, salati, essiccati al sole e trasformati nei famosi missoltini. Il loro sapore intenso si accompagna alla polenta, in una combinazione che rappresenta la cucina di lago nella sua essenza. Le alborelle fritte, piccole e croccanti, si gustano come antipasto o spuntino. Il pesce persico, tenero e delicato, è protagonista di piatti semplici e confortanti come il risotto, che conserva il sapore delle case di un tempo. Sulle colline che salgono dal lago si coltivano da secoli ulivi che regalano un olio extravergine raro e prezioso. Il clima mite e la posizione riparata creano le condizioni ideali per un prodotto fruttato, con lievi note erbacee. È un olio che arricchisce senza coprire: si usa a crudo, su verdure, zuppe o pane appena tostato. Proseguendo verso l'interno, il paesaggio cambia. I prati si allargano, le strade salgono tra le montagne e l'aria si fa più fresca. È qui che si producono alcuni dei formaggi più rappresentativi del territorio. Il Taleggio, con la sua crosta lavata e la pasta morbida, è il risultato di un sapere caseario radicato. Il Quartirolo, fresco o stagionato, porta con sé le sfumature del latte e delle erbe dei pascoli. I caprini locali, spesso aromatizzati con rosmarino, timo o erba cipollina, si trovano nei mercati contadini e nelle botteghe di paese.

Montevecchia è uno dei luoghi dove la cultura del vino ha trovato una dimensione sincera. Il suo paesaggio, fatto di colline morbide e ordinate, è il frutto di un'agricoltura attenta e paziente. I vigneti sono curati con dedizione, spesso da piccoli produttori, e danno origine a vini rossi dal profilo fresco e speziato. Sono bottiglie che si trovano nei ristoranti locali e nelle cantine sparse tra i campi. Accompagnano piatti della tradizione come brasati, salumi o risotti, ma anche una semplice fetta di formaggio stagionato. A Montevecchia si coltivano anche ortaggi, miele, cereali antichi e frutta: prodotti che si ritrovano nei menù delle trattorie, dove ogni portata nasce da ingredienti di prossimità. La cucina del lecchese non punta all'effetto, ma all'equilibrio. Ogni piatto è il risultato di una relazione diretta con la terra o con l'acqua, con il lavoro quotidiano di chi coltiva, alleva, pesca e trasforma.

È una gastronomia silenziosa, poco incline alle mode, ma che regala esperienze vere. Lo si capisce sedendosi in una locanda con vista sulle montagne, quando il tempo si ferma per un attimo e il cibo diventa una forma di conoscenza.