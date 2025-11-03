Ha il "Gusto della Nebbia" la cucina piccante di Chongqing

Lampo Wu è uno chef cinese, vive in Italia da una decina di anni, parla un italiano fantasioso, indossa il grembiule di Trippa, l'iconica trattoria di Diego Rossi che lui considera una sorta di fratello maggiore e che compare in alcuni dei tanti bellissimi ritratti fotografici scattati dallo stesso Lampo. E propone la cucina piuttosto infuocata della sua città natale, Chongqing, luogo escheriano in cui i treni si infilano nei palazzi e gli svincoli autostradali sono enormi e deliranti, famosa per la sua nebbia che la nasconde per cento giorni l'anno e le dà un'aria di mistero molto british. E infatti il suo ristorante in zona corso Como si chiama Il Gusto della Nebbia, un posto che vanta molti estimatori.

Il Gusto della Nebbia è un ristorante cinese dove non troverete involtini primavera, riso cantonese o pollo alle mandorle. E dove non troverete nemmeno il ramen (guai a pronunciare questa parola con Lampo!) bensì lo Xiao Mian, i noodles cinesi serviti in mille modi, in brodo o asciutti, di carne o vegetariani. Io ho assaggiato quelli tipici di Chongqing, con pollo piccante, uovo strapazzato, cipollotto fresco, che vorresti non finissero mai. Prima avevo provato una fresca insalata con daikon, cavolo cinese, cipollotto, limone, erba cipollina e aceto; e l'Uovo del centenario in una versione differente da quella tradizionale, fermentata molto meno a lungo e quindi di un bel colore dorato e un sapore fresco e morbido.

A concludere la serata la Trippa di trippa, aperta citazione del succitato Rossi, con pollo, sedano, coriandolo, arachidi, e il Tofu Vulcano con brodo talmente bollente e assurdamente piccante che vi farà sudare sette camicie (ma ne sarete lieti). Ambiente minimale ma elegante, servizio sorridente, si beve vino e birra cinese.

Il Gusto della Nebbia, via Nino Bonnet, 11. Tel. 3519866676. Aperto a pranzo e cena. Chiuso il lunedì.