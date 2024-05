Come abbandonare un gruppo WhatsApp senza farsi scoprire dagli altri membri

"Oh no, un altro gruppo WhatsApp inutile": ogni utente della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha esclamato questa frase almeno una volta nella vita. La ragione di ciò è molto semplice: spesso alcuni utenti, piuttosto che scrivere un messaggio a diverse persone, preferiscono creare un gruppo per rendere la pratica più rapida. Le loro buone intenzioni, tuttavia, falliscono frequentemente, poiché i gruppi WhatsApp finiscono per diventare dei "luoghi" dove ci si diverte a conversare di tutto tranne che dell'argomento per cui sono stati concepiti inizialmente, facendogli di fatto perdere il loro scopo principale.

È per questa ragione che molti utenti, quando capiscono che un gruppo WhatsApp può diventare particolarmente fastidioso, iniziano a considerare la possibilità di abbandonarlo. Accade però che essi a volte desistano, trattenuti dall'imbarazzo di dover giustificare la loro uscita. Fortunatamente, comunque, esistono delle soluzioni che permettono di uscire dai gruppi WhatsApp senza che gli altri utenti se ne accorgano, seppur non sempre letteralmente. Ecco quali sono.

Come uscire da un gruppo WhatsApp senza farsi scoprire dagli altri utenti

Uscire da un gruppo Whatsapp senza farsi scoprire dagli altri utenti, al momento, non è possibile, almeno in senso stretto. È possibile, tuttavia, trovare delle soluzioni alternative che possono funzionare ugualmente bene. Vediamole con ordine. La prima è abbandonare il gruppo appena gli utenti iniziano a inviare molti messaggi contemporaneamente.

Se uscirete nel corso di una conversazione ricca di partecipazione sarà molto più difficile che gli altri si accorgano della vostra dipartita, poiché il messaggio "[nome utente] ha abbandonato il gruppo" finirà per perdersi in mezzo agli altri. Certo, un lieve rischio di essere scoperti c'è sempre, dal momento che chiunque può scorrere la chat e notare l'uscita, tuttavia ciò è abbastanza improbabile, specialmente se nel gruppo ci sono molte persone.

Il secondo metodo non prevede l'abbandono del gruppo WhatsApp, quanto piuttosto il suo silenziamento. In particolare, per non essere più disturbati e non dover leggere più i fastidiosi messaggi è possibile andare nelle impostazioni del gruppo che si vuole abbandonare, selezionare "silenzia notifiche" e scegliere "sempre". In questo modo, a meno che un utente non vi menzioni nella conversazione, voi non riceverete più notifiche da quel gruppo.

Inoltre, qualora vogliate fare in modo che il suddetto sparisca dalla vostra pagina principale di WhatsApp, potete nasconderlo semplicemente selezionandolo e archiviandolo premendo sull'apposita icona.