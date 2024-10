Come scrivere una mail con l'intelligenza artificiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo aver riempito pagine e pagine sulle mirabolanti promesse dell’intelligenza artificiale, iniziano ad essere disponibili alcuni strumenti in grado di facilitare alcuni compiti della vita quotidiana. In prima fila, come al solito, Google, che ha deciso di mettere a disposizione degli utenti due nuove funzioni per facilitare la scrittura delle mail. Nei prossimi giorni, infatti, gli utenti dell’Ia di Google avranno a disposizione sia Aiutami a scrivere che la scorciatoia Polish. Vediamo quindi di cosa si tratta e come potranno aiutarci a preparare una mail più corretta ed efficace.

Crea una mail da zero con Gemini

Aiutami a scrivere arriva dopo la funzione Riassumi questa email, in grado di farci risparmiare tempo di fronte a messaggi chilometrici ma ha l’ambizione di rendere ancora più usabile l’app di posta della ditta di Mountain View. Lo scorso agosto Google aveva annunciato l’introduzione di funzioni di intelligenza artificiale nell’app Gmail per Android e iOS, inclusa Help me write, che lascia scrivere la mail direttamente a Gemini. Questa funzione è da ora disponibile anche sulla versione web di Gmail, tra le più usate al mondo, sotto forma di una scorciatoia dedicata: cliccandoci sopra Gemini preparerà da zero una email in maniera indipendente.

La funzione aiuterà gli utenti a preparare una mail usando le potenzialità dell’Ia per poi guidarli anche dal punto di vista dello stile di scrittura. Per velocizzare il processo, potreste buttare giù qualche idea e lasciare che sia Gemini ad aiutarvi a raffinare la scrittura con un paio di clic. Secondo quanto annunciato da Google, la funzione è già disponibile sulla versione web di Gmail ma potrebbero volerci due settimane prima che raggiunga tutti gli utenti. Sfortunatamente, questi utili strumenti non saranno disponibili per tutti gli utenti ma solo per gli utenti di Google Workspace che abbiano pagato l’abbonamento al servizio Google One AI Premium e Workspace, sia Business che Education.

Polish, migliorare le mail con un clic

Se l’idea di affidarvi completamente a Gemini non vi attira, usare l’Ia per migliorarla potrebbe fare per voi. Google ha raffinato la funzione Refine my draft, rendendola accessibile anche dal browser: ora si chiama Polish (Migliora), e serve per cambiare il tono della mail con un paio di clic. L’utilizzo è molto semplice: appena avrete preparato una bozza con più di 12 parole, in basso sulla barra apparirà una nuova scorciatoia.

Basterà cliccarci sopra o premere Ctrl + H per poi scegliere tra tre opzioni per modificare il contenuto: Formalizzare, Elaborare o Accorciare.

Polish vi mostrerà automaticamente le tre versioni, lasciando a voi la scelta su quale possa essere la più utile per i vostri scopi. Sono miglioramenti marginali ma il fatto che arrivino un mese prima del lancio disegnala come la guerra delle AI non sia che all’inizio.