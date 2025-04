Android, rivoluzione di Google: come funziona il nuovo sistema antifurto

Ascolta ora 00:00 00:00

Google sta lavorando alacremente per mettere presto a disposizione di tutti gli utenti in possesso di dispositivi dotati di Android una feature dedicata alla sicurezza, e nello specifico alla protezione dei dati personali, in caso di furto.

Ribattezzata "Inactivity Reboot", questa nuova funzione sarebbe dovuta essere a disposizione di tutti già a partire dalla versione 25.14 del Google Play Services, come annunciato con anticipo dagli sviluppatori all'inizio del mese di aprile in occasione del teardown della versione 25.11.34. Sarà necessario invece attendere ancora un po' per la release, anche se è già possibile comprendere nei dettagli come funzionerà questo nuovo sistema di protezione.

Come si può evincere dal nome con cui è stata ribattezzata, la feature prevede il riavvio automatico dello smartphone dopo un dato periodo di inattività, individuato da Google in 72 ore, pertanto dopo 3 giorni. Il team di sviluppo del colosso di Mountain View, quindi, ha preso ispirazione direttamente dai rivali di Apple, dal momento che la medesima funzione è stata messa a disposizione degli utenti a partire da iOS 18 per garantire un'ulteriore tutela agli iPhone in caso di furto, contrastando i tentativi di sblocco fraudolento.

Trascorso il tempo stabilito, il dispositivo Android si riavvierà tornando allo stato "Before First Unlock", una condizione ben più ardua da violare per eventuali malintenzionati che puntano ad accedere ai dati personali salvati sul device. L'unica maniera per poterlo fare sarà infatti quella di inserire la password o il pin, visto che il sistema non riconoscerà l'autenticazione tramite i parametri biometrici.

Nell'anticipare che sarà necessario attendere ancora per avere a disposizione la feature, Google ha voluto precisare comunque che il riavvio forzato non verrà impostato di default ma che sarà l'utente a scegliere se attivare o meno l'opzione dell'Inactivity Reboot sul proprio smartphone. Può capitare, infatti, il caso di devices che per l'utilizzo che viene di essi fatto devono rimanere accesi o in stand-by per lunghi periodi di tempo, per cui un riavvio forzato di questo genere potrebbe essere controproducente.

Il

team di sviluppo del colosso di Mountain View è ora impegnato a concludere la realizzazione della UI per gestire la nuova funzione, per cui bisognerà ancora aspettare prima di poterla avere finalmente a propria disposizione.