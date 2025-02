Autovelox, alcune app possono segnalarli: ecco quali sono e come funzionano

Ascolta ora 00:00 00:00

La tecnologia è in grado di fornire un aiuto anche gli automobilisti; esistono infatti numerose applicazioni che consentono di conoscere l'ubicazione generica degli autovelox sulla strada.

Partendo dalla conosciuta Google Maps, è bene sapere che le mappe messe a disposizione da queste applicazione possiedono già una funzione che segnala la presenza dei rilevatori di velocità fissi. È possibile inserire anche quelli mobili, basta cliccare sul tasto (+), selezionare la voce "Autovelox mobile" e dare la conferma.

Per quanto riguarda la varie applicazioni da scaricare sullo smartphone, abbiamo sia quelle per Android che quelle per Apple. Fra le app di Android c'è sicuramente TomTom Go Navigation, compatibile anche per gli iPhone. TomTom Go Navigation indica gli autovelox fissi e mobili sulla mappa e non ha bisogno della connessione alla rete. Basta scaricare la app, scegliere "Conta su di me" e poi confermare con "Consenti". In questo modo l'applicazione conoscerà la posizione e invierà un segnale sonoro, oltre a uno visivo sullo schermo, quando è presente un autovelox.

Un'altra soluzione è Waze, scaricabile gratuitamente. Waze indica non solo i dispositivi di rilevazione velocità, ma anche la presenza di incidenti lungo il percorso, file e cantieri.

Un'altra app molto utilizzata è Coyote, compatibile sia con Android che con Apple. Questa applicazione mette a disposizione un servizio a pagamento che permette di ricevere un avviso in tempo reale nel caso siano presenti autovelox lungo il percorso. Ciò è possibile grazie alla community di utenti che mette in condivisione le proprie informazioni, fornendo costanti aggiornamenti. Solitamente l'avviso arriva circa 30 km prima. Oltre a ciò, Coyote indica anche rallentamenti e fornisce indicazioni sul traffico.

Ad essere conosciuta fra gli automobilisti è anche l'app ViaMichelin, che dà informazioni sul traffico in tempo reale, e invia avvisi in caso di presenza di autovelox. L'applicazione è disponibile sia per Android che per Apple.

C'è poi Radarbot, un'app molto conosciuta e usata dagli utenti. L'applicazione è disponibile sia in versione gratuita che Premium. Una volta installata l'applicazione vanno naturalmente dati i permessi per accedere alla posizione geografica dell'automobilista, e accettare con "Cominciamo". La segnalazione è attiva quando il pulsante a destra è di colore rosso.



Ci sono poi le Mappe di Apple, disponibili per iPhone. Una volta impostata la destinazione, la funzione provvederà a segnalare tutor o eventuali autovelox presenti lungo il percorso.

A questo punto è doveroso ricordare che la segnalazione di autovelox ha dei limiti.

è vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento

L'articolo 45 del Codice della strada, comma 9-bis, dichiara che "". Ne consegue che le app sono consentite solo nel caso in cui segnalino la zona in cui potrebbe esserci un rilevatore di velocità, senza però fornire indicazioni esatte.