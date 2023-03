Apple AirPods, Xiomi Redmi Buds: 10 migliori auricolari in offerta

Cavo, addio: molti produttori di smartphone stanno progressivamente spingendo i clienti verso gli auricolari senza fili, che si collegano ai dispositivi grazie al protocollo Bluetooth. Apple lo fa dal lontano 2016 quando, con l’iPhone 7, ha lasciato una sola porta sul dispositivo utile sia alla carica della batteria, sia all’inserimento degli auricolari. Lo stesso anno ha presentato gli AirPods, gli auricolari wireless che, nel giro di pochi mesi, oltre a diventare un prodotto molto venduto, hanno spinto molti altri marchi a lanciare proposte analoghe.

Con il passare degli anni questi device sono diventati sempre più robusti e performanti, concentrandosi molto sull’attenuazione del rumore e sulla durata della batteria. Oggi sono dei veri e propri concentrati di tecnologia, alcuni dei quali usano il "multipunto" (multipoint) che permette di connetterli a più dispositivi contemporaneamente.



Abbiamo selezionato i migliori sul mercato, tenendo conto delle diverse destinazioni d’uso: c’è chi li usa per fare sport, chi per ascoltare musica nei momenti di relax e chi se ne serve soprattutto per telefonare. Scenari diversi che reclamano caratteristiche diverse: ecco tutti gli sconti su Amazon.

Apple AirPods: gli auricolari più richiesti

Come detto, gli AirPods sono uno dei cavalli di battaglia di Apple. Amazon ne propone tre modelli diversi, a partire dagli AirPods di seconda generazione: auricolari con due microfoni e due sensori ottici, dotati anche di accelerometro vocale e di accelerometro di movimento. Consentono fino a 5 ore di ascolto oppure tre ore di conversazione. Quindici minuti di ricarica consentono di ottenere 3 ore di ascolto o 2 di conversazione.

Con gli AirPods di terza generazione Apple ha introdotto novità di rilievo, a partire dall’audio spaziale che risulta essere più immersivo, fino alla custodia più piccola e performante che permette di ricaricare gli auricolari fino all’80% in 15 minuti. Audio e bassi migliorati, così come la capacità della batteria, che garantisce fino a 6 ore di ascolto e fino a 4 ore di conversazione.

Infine, per gli audiofili o per chi passa molte ore al telefono, con gli AirPods Pro di seconda generazione Apple ha migliorato l’attenuazione del rumore. Anche la batteria ha performance più elevate, fino a 6 ore di ascolto (cinque ore e mezza con l’audio spaziale) e fino a 4,5 ore di conversazione. Il pairing (l’accoppiamento) è rapido e stabile e tutti e tre i modelli possono essere usati anche con dispositivi non-Apple (come gli smartphone Android). Usando il supporto della stazione di ricarica si possono raggiungere le 24 ore d’uso, prima di procedere con un’ulteriore ricarica.

Xiaomi Redmi Buds: qualità a prezzi contenuti

Xiaomi è un’azienda cinese nata nel 2010 e, alla fine del 2021, ha conquistato circa il 16% del mercato globale dei dispositivi mobili, diventando un best seller in 47 Paesi. Si difende bene anche nel mercato degli auricolari wireless, perché fornisce soluzioni all’interno di un’ampia forchetta di prezzi e di specifiche tecniche.

Gli auricolari Xiaomi Redmi True Buds Air SE sono più votati a chi ascolta musica rispetto a chi telefona. L’ascolto arriva agevolmente a 5 ore consecutive (fino a 20 ore con il supporto della custodia di ricarica) e il suono è di buona qualità. Durante le conversazioni la qualità è leggermente inferiore, ma non va dimenticato che si tratta di auricolari usati spesso da chi fa sport, anche estremi, e si prestano a essere ottimi compagni di avventura.

Altro discorso gli auricolari Xiami Redmi Buds 4 Pro TWS, dotati di tre microfoni, tecnologia multipoint, surround virtuale che simula la provenienza dell’audio da diverse direzioni e cancellazione del rumore. La batteria dura fino a 9 ore, che diventano 36 con la stazione di ricarica.

Auricolari Bluetooth per ogni tasca

Apple ha lanciato la sfida, molti altri produttori l’hanno raccolta, contribuendo a creare una vasta gamma di prodotti e ad alzare l’asticella delle dotazioni tecnologiche degli auricolari wireless. Gli auricolari Tozo T10, ad esempio, sono pensati per chi fa sport, perché resistenti e impermeabili. L’ascolto arriva fino a 6 ore (fino a 30 ore con la stazione di ricarica). OYIB ha invce coniugato eleganza, uso e praticità. Gli auricolari si prestano tanto all’ascolto di musica quanto alle conversazioni telefoniche, entrambe garantite in ragione di 5 ore, e la stazione di ricarica ha un display che indica la percentuale di energia residua.

Oltre a un design particolarmente accattivante e ergonomico, TONOMO ha voluto soddisfare le esigenze della mobilità. Audio di alta qualità e riduzione del rumore per una durata fino a 8 ore (42 ore usando la stazione di ricarica) e ricarica veloce che, in 15 minuti, garantisce due ulteriori ore di uso.

Gli auricolari senza filo IKG sono sorprendenti. Si inseriscono in una fascia di prezzo che non lascia presagire grandissime funzioni eppure fanno ricredere chi le possiede. Audio nitido durante le telefonate e riproduzione di musica eccellente. Anche la durata della batteria è notevole: 7 ore di utilizzo continuo e, con la custodia, l’ascolto arriva a 37 ore. In aggiunta, 15 minuti sotto alimentazione elettrica accumulano energia sufficiente a un’ora di riproduzione musicale. Il display sulla custodia indica la percentuale di ricarica.

Indicate per l’ascolto di musica e per le conversazioni, anche gli auricolari XIAOWTEK sorprendono. Bassi immersivi e alti cristallini, attenuazione del rumore e due microfoni per garantire nitidezza audio durante le conversazioni. La batteria è sufficiente a un uso continuato fino a 5 ore e, con la stazione di ricarica, si raggiungono le 50 ore di utilizzo. La ricarica completa impiega un’ora e mezza.

Va sottolineato che, essendo il Bluetooth uno standard non legato a uno specifico brand, gli auricolari wireless funzionano con qualsiasi dispositivo abilitato proprio al Bluetootj, ossia smartphone con a bordo qualsiasi sistema operativo, tv, pc, console da gioco e via dicendo.

Sei già iscritto al canale Telegram delle offerte de IlGiornale.it?



Leggi anche: Cuffie e auricolari per tutte le necessità