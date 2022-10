Amazon Prime d'autunno, le migliori cuffie e auricolari a prezzi introvabili

L’epoca delle cuffie e degli auricolari col filo sta passando perché non si sposano più il concetto di mobilità che diventa sempre più esteso e che si lega meglio alle tecnologie wireless, che fanno leva sul protocollo Bluetooth il quale, essendo uno standard, appiattisce le differenze tra i dispositivi a cui si collegano.

Si affidano alla tecnologia senza fili i puristi del suono, chi usa lo smartphone in ambienti rumorosi e persino gli amanti di moto e scooter che vogliono o devono essere sempre raggiungibili anche quando cavalcano le due ruote.

Ecco alcuni consigli relativi a prodotti scontati per questi Amazon Prime Day di ottobre.

Sony WF-1000XM4

Sono auricolari “in-ear”, si inseriscono quindi nel canale uditivo e sono dei piccoli gioielli tecnologici. La cancellazione del rumore è un tema molto caro a Sony, tanto da migliorare costantemente la qualità dell’audio anche quando una telefonata è fatta in un ambiente caotico. Il nuovo processore V1 è stato ingegnerizzato proprio per migliorare la qualità delle conversazioni.

Sul fronte dell’ascolto, Sony ha migliorato il suono digitale con Dsee Extreme, sistema che aumenta la qualità audio dei formati compressi, come per esempio i file Mp3.

La batteria agli ioni di litio garantisce 24 ore di ascolto e la funzione di ricarica rapida permette di usare gli auricolari Sony WF-1000XM4 per un’altra ora dopo averli lasciati 5 minuti sotto alimentazione elettrica.

Sono costruiti in plastica e alluminio, pesano 41 grammi e le dimensioni sono ridotte: 3 x 2 x 2,3 centimetri.

Si ricaricano tramite l’apposita custodia alimentata da un normale cavo Usb-C.

Acquista il prodotto scontato su Amazon.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Sono cuffie “over-ear”, quindi esterne all’orecchio, dotate di collegamento Bluetooth e microfono integrato. La riduzione del rumore può avvenire su 11 diversi livelli pensati per la musica, i video e le chiamate.

Bose 700 permettono di interagire con gli assistenti vocali (come Alexa e Google Assistant) e di effettuare chiamate da Alexa ad Alexa e verso i dispositivi Smart Bose.

Il padiglione destro è dotato di sensori touch che permettono di gestire la musica, il volume e le chiamate senza dovere prendere lo smartphone tra le mani.

Le batterie agli ioni di litio garantiscono 20 ore di ascolto e si ricaricano in 2 ore mezza.

Il peso delle cuffie Bose 700, costituite da un’anima di alluminio, è di 249 grammi.

Acquista il prodotto scontato su Amazon

Sony WH-XB910N

Oltre alla cancellazione del rumore, cosa comune a molti auricolari e a molte cuffie, le Sony WH-XB910N hanno la tecnologia Bluetooth multipoint, che consente di collegare contemporaneamente almeno a due dispositivi diversi. La comodità è innegabile: per esempio, accoppiandole sia al pc sia allo smartphone, si può continuare a lavorare ed essere pronti a rispondere alle telefonate. Oppure, perché no, si può rispondere alle telefonate da due telefoni differenti.

Usano la tecnologia Extra Bass di Sony che, come suggerisce il nome, aumenta le frequenze più basse per ottimizzare i suoni più profondi, la cui massimizzazione è di norma ricercata dagli amanti della musica.

La batteria dura fino a 30 ore e il design permette di piegarle e riporle nell’apposita custodia.

Le dimensioni sono 26,13 x 19,92 x 6,72 cm, il peso è di 464 grammi e, in dotazione, hanno anche un canonico cavo con jack da 3,5 millimetri per l’uso in modalità non wireless.

Acquista il prodotto scontato su Amazon.

‎ Beats Fit Pro

Sono quattro le peculiarità che fanno degli auricolari in-ear Beats Fit Pro un prodotto di notevole qualità. Il design che, con le alette di sicurezza permettono una maggiore stabilità nel canale uditivo, l’audio spaziale che rivela la posizione della testa per sentirsi sempre al centro del suono e i tre microfoni per auricolare che garantiscono una migliore qualità delle conversazioni telefoniche.

La quarta peculiarità è il chip Apple H1 che permette il multipoint, le interazioni con Siri e la condivisione dell’audio con un altro paio di auricolari Beats o Apple AirPods. Apple ha acquisito Beats nel 2014 per 3 miliardi di dollari e ora Cupertino ne sta facendo una leva commerciale.

Gli auricolari Beats Fit Pro garantiscono fino a 6 ore di ascolto, che diventano 24 se combinati con la custodia di ricarica che viene fornita al momento dell’acquisto. Sia gli auricolari sia la custodia, che possono essere ricaricati insieme oppure singolarmente, possono essere messi sotto carica tramite un cavo Usb-C.

Acquista il prodotto scontato su Amazon.

Jabra Elite 45h

Non è necessario essere audiofili per amare la musica e chi si accontenta di un suono molto buono senza puntare per forza di cosa all’eccellenza, può fare affidamento sulle cuffie Jabra Elite 45h. La tecnologia Jabra MySound permette di personalizzare l’audio a seconda delle preferenze di ognuno e creare un profilo tipo per l’ascolto. L’audio delle chiamate è di buona qualità grazie al supporto fornito dai due microfoni di cui le cuffie sono dotate.

Uno dei punti forti di queste cuffie on-ear è la durata della batteria che garantisce fino a 50 ore di ascolto di musica, un altro vantaggio è il peso di 295 grammi, che le rende particolarmente comode.

Acquista il prodotto scontato su Amazon.

OPPO Enco Air W32

Auricolari in-ear che hanno la cancellazione del rumore e la tecnologia power bass booster che danno maggiore enfasi ai suoni meno acuti. I due microfoni per auricolare sono fautori di conversazioni di buona qualità e la latenza di trasmissione, ossia il tempo necessario al suono per propagarsi dal dispositivo a cui gli auricolari sono connessi e gli auricolari stessi, è particolarmente bassa e indicata per essere usati dai video giocatori che necessitano la ricezione audio in tempi immediati.

Pur non essendo di fascia alta, gli auricolari OPPO Eco Air W32 sono un buon compromesso per chi, preferendo affrontare una spesa contenuta, non vuole rinunciare alla tecnologia avanzata.

Il tempo di ricarica degli auricolari è di 90 minuti, tanto quello della custodia di ricarica. I dati pubblicati da OPPO parlando di una durata di 40 ore, usando la ricarica da custodia.

Acquista il prodotto scontato su Amazon.