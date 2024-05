Apple presenta i nuovi iPad Air M2 e Pro M4. Ecco tutte le novità

Erano molto attesi e alla fine sono arrivati: oggi, durante "Let Loose", l'evento organizzato da Apple a Londra, sono stati presentati i nuovi iPad Air M2 e Pro M4. La novità era nell'aria: già negli scorsi giorni erano trapelate alcune voci a riguardo tra gli esperti, ma oggi è finalmente arrivata la conferma.

Durante l'evento l'azienda non ha presentato solamente i nuovi tablet, bensì anche alcuni accessori molto interessanti, come la Apple pencil pro e la Magic keyboard. Insomma, i fan del brand possono dirsi soddisfatti, soprattutto con la consapevolezza che a breve, tra circa un mese, si terrà un altro importante evento tech, la WWDC, che potrebbe portare con sé altre novità.

Ma vediamo intanto nel dettaglio quali sono stati i prodotti presentati oggi e le loro caratteristiche.

Apple "Let Loose": ecco i nuovi iPad

Trattando delle novità presentate da Apple durante l'evento del 7 maggio, è impossibile non cominciare dal nuovo iPad Pro. Il tablet più performante dell'azienda di Cupertino, infatti, nella versione appena presentata monterà un chip M4, basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione. Questa affermazione potrebbe non dire nulla di importante a molti, tuttavia si tratta di una novità fondamentale. Il M4, infatti, è attualmente il chip più potente realizzato da Apple. Questo permette al dispositivo, tra le altre cose, di avere un'efficienza energetica superiore del 50% rispetto al modello dotato del modello M2.

Anche il design merita un accenno: il nuovo iPad Pro M4, infatti, è il dispositivo più sottile mai prodotto da Apple; la versione da 13″ è spessa soltanto 5,1 mm. E' disponibile in due modelli: da 13″ (a partire da 1.569 €) e uno da 11″ (a partire da 1.219 €).

Ma non è tutto, oltre a questi miglioramenti tecnici la scheda del prodotto rivela altre novità molto interessanti, come il display Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem, la fotocamera grandangolare da 12 Mp, quella frontale da 12 Mp con ultra grandangolo, il sistema audio dotato di quattro altoparlanti, il Wi-Fi 6E, il 5G e il Face ID.

Passiamo poi al "fratello minore": iPad Air M2. E' stato realizzato in due versioni, da 11″ (a partire da 719 €) e da 13″ (a partire da 969 €). Entrambi sono stati dotati del chip M2, il che ha contribuito a renderli più veloci e, in generale, a migliorarne le performance. La memoria Ram è di 8 GB, mentre lo spazio d’archiviazione parte da 128 GB fino a 1 TB.

In questo caso dal punto di vista del design non sembra essere cambiato molto: sulla parte posteriore si trova lo Smart connector, sul lato ci sono il connettore magnetico e i tasti del volume, mentre sulla parte superiore si trovano il tasto on-off e il Touch ID. Per quanto riguarda invece il comparto audiovideo questo è composto da una grandangolare posteriore da 12 Mp e dalla ultra grandangolare frontale da 12 Mp.

Apple "Let Loose": spazio anche agli accessori

Durante l'evento di oggi, Apple ha dedicato un po' di spazio anche a dei nuovi interessanti accessori come la Apple pencil pro, giunta alla terza generazione, e alla Magic keyboard. Partiamo dalla prima: grazie al nuovo motore aptico, la penna intelligente riesce a offrire un'esperienza di utilizzo decisamente migliore rispetto alla versione precedente. In particolare, durante la presentazione è stato affermato che dovrebbe essere molto più precisa grazie al giroscopio integrato. Gli ingegneri di Apple, inoltre, hanno avuto la grande idea di inserire all'interno del dispositivo una funzione già presente, tra gli altri, negli iPhone, ossia "Find My", che permette di ritrovare l'oggetto qualora lo si smarrisca.

La nuova penna non è adatta a tutti i dispositivi Apple, può essere infatti abbinata solamente ai nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici con chip M4 e i nuovi iPad Air da 11 e 13 pollici con chip M2. Già ordinabile da oggi, sarà spedita a partire dal 15 maggio. Il costo sarà di 149,99 euro, lo stesso di quella della generazione precedente già sul mercato.

Passiamo adesso alla nuova Magic keyboard, più sottile e innovativa che mai. L'obiettivo di questa tastiera è quello di rendere il nuovo iPad Pro M4 ancora più simile a un vero e proprio computer Apple. E' perciò che l'azienda ha scelto di realizzarla con un design leggermente rivisitato e un supporto per i polsi in alluminio. Come nella penna, inoltre, il feedback aptico è stato integrato anche qui, sul trackpad, che, per altro, è stato ingrandito ulteriormente.

Questa nuova Magic keyboard ha un costo di 349 euro nella versione per iPad Pro M4 da 11 pollici e di 399 euro per quella di iPad Pro M4 da 13 pollici. Sono disponibili in due colorazioni, bianca e nera, e sono già ordinabili.

Le consegne partiranno da mercoledì 15 maggio.