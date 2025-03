Arriva una grande rivoluzione Apple: ecco cosa cambierà con iOS 19

Ascolta ora 00:00 00:00

Apple si prepara ad un rinnovamento importante e le aspettative sono altissime. La conferma arriva da Mark Gruman, noto giornalista di Bloomberg: iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16 subiranno un restyling senza precedenti, con un design ispirato a visionOS. Non si tratterà solo di un semplice aggiornamento estetico, ma di una trasformazione profonda che, secondo Gurman, “andrà ben oltre una semplice mano di vernice” e sarà “il restyling più grande dai tempi di iOS 7 per iPhone e iPad, e il più importante aggiornamento per Mac dai tempi di macOS Big Sur”.

Le novità

La penna di Bloomberg, nella sua tradizionale newsletter “Power On”, ha riferito che Apple sta lavorando a uno dei più grandi rinnovamenti software della sua storia. Le novità potrebbero essere molteplici. “Le nuove interfacce adotteranno i principi di progettazione introdotti in visionOS, il software per il visore Vision Pro di Apple. Ciò include una maggiore trasparenza e nuovi tipi di finestre e pulsanti, e questo dovrebbe rendere tutti i dispositivi Apple più coerenti e familiari.” ha scritto Mark Gurman. Tra le altre cose, infatti, ci sarà maggiore trasparenza e nuovi tipi di finestre e pulsanti.

Un modo per rendere i dispositivi sempre più innovativi e, allo stesso tempo, molto più intuitivi. Su questo punto l’azienda è sicura che “gli utenti ameranno il nuovo look e il nuovo feeling”. Da segnalare anche la strategia dell’azienda di Cupertino di puntare sull’intelligenza artificiale. “Apple vuole adattarsi a un’epoca in cui gli assistenti AI diventeranno il fulcro dell’esperienza utente, piuttosto che costringere gli utenti a passare continuamente da un’app all’altra”, conclude Gurman.

L'annuncio

Ma le novità non si fermano all’interfaccia. Gurman ipotizza che Apple sia intenzionata ad apportare alcune innovazioni hardware. Questa nuova direzione, secondo il reporter, potrebbe anticipare l’uscita di dispositivi pieghevoli e persino a Mac con touchscreen, segnando uno spartiacque storico.

Intanto Apple dovrebbe annunciare iOS 19 al WWDC 2025 a, con la prima beta per sviluppatori rilasciata poco dopo il keynote. Il rilascio per il grande pubblico è invece atteso per settembre, insieme alla serie iPhone 17.