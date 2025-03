Ecco iOS 18.3.2 e macOS 15.3.2: cosa contengono gli aggiornamenti rilasciati da Apple

Ascolta ora 00:00 00:00

A circa un mese di distanza dall'ultima release, Apple ha messo a disposizione dei propri utenti un ultimo pacchetto di aggiornamenti per rimediare ad alcune vulnerabilità rilevate sui suoi sistemi operativi: iOs e iPadOS sono quindi giunti alla versione 18.3.2, macOS Sequoia alla 15.3.2, visionOS alla 2.3.2 e infine tvOS alla 18.3.1, quest'ultima dedicata esclusivamente all'Apple TV 4K di terza generazione.

Esattamente come avvenuto a febbraio, anche in questo caso si tratta di upgrade finalizzati a migliorare la sicurezza dei dispositivi elettronici: per quanto non ci siano novità eclatanti, come precisato dall'azienda, si tratta di aggiornamenti importanti per risolvere una serie di problemi di sicurezza noti e perfezionare le compatibilità con devices usciti recentemente.

Grazie alla nuova versione degli OS è stata ulteriormente perfezionata la correzione di una vulnerabilità di WebKit, motore di rendering utilizzato non solo su Safari ma anche su altre applicazioni per iOS, iPadOS e macOS. "Un contenuto web creato in modo dannoso poteva riuscire a superare la sandbox Web Content, una protezione che isola le pagine web per impedire attività dannose" , ha spiegato infatti Apple, che per la prima volta era intervenuta per risolvere il problema tramite la release di iOS 17.2. Per quanto questa correzione fosse risultata efficace, il colosso di Cupertino ha preferito giocare d'anticipo con l'obiettivo di perfezionare ulteriormente il livello di sicurezza dei suoi clienti e prevenire il rischio di subire azioni non autorizzate.

Nell'upgrade, oltre al miglioramento di WebKit, è inclusa anche la risoluzione di alcune problematiche inerenti la riproduzione di contenuti in streaming, che in certi casi, come segnalato dagli utenti, non funzionavano in modo corretto dopo l'ultimo update di febbraio. Per tutti questi motivi, quindi, Apple consiglia caldamente di effettuare l'aggiornamento il prima possibile.

Chi è già riuscito a passare ad iOS 18.3.2 ha segnalato un problema subito dopo l'installazione del nuovo sistema operativo: Apple Intelligence, ovviamente negli Stati Uniti e in tutti quei Paesi nei quali il servizio è già disponibile, si riattiva automaticamente sul dispositivo elettronico, anche nel caso in cui si fosse già provveduto alla sua esclusione. Un bug, questo, evidentemente non risolto da Apple, dal momento che la medesima situazione si era presentata dopo la release di iOS 18.3.1.

Anche in questo caso, conclusa l'installazione, compare sul display la schermata di Apple Intelligence, e non si può selezionare altro che "Continua",

attivando così di fatto il sistema di AI. Nel caso in cui lo si volesse nuovamente estromettere, sarà sufficiente cliccare su "Impostazioni" e quindi su "Apple Intelligence", provvedendo a togliere la spunta dall'attivazione.