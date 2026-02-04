Firefox, arriva una novità per l'intelligenza artificiale: ecco quale e come funziona

In un mondo ormai dominato dall’intelligenza artificiale, nel senso che si trova a portata di mano praticamente ovunque, dagli smartphone con funzioni integrate ai motori di ricerca più comuni e utilizzati come Google, Mozilla Firefox decide di andare in controtendenza per venire incontro alle richieste di alcuni suoi utenti.

Cosa accadrà a breve

La data da segnare sul calendario è quella di martedì 24 febbraio: con l’aggiornamento della nuova versione, infatti, si potrà disattivare la funzione legata all’intelligenza artificiale con un’apposita sezione chiamata “AI Controls” e la presenza di un “kill switch”. Gli utenti che lo desiderano, quindi, la potranno eliminare con un click oppure mantenerla attiva soltanto su alcuni strumenti.

“Risposta fondamentale”

L’amministratore delegato di Mozilla Firefox, Anthony Enzor-DeMeo, già a fine anno aveva annunciato questa novità per venire incontro a molti utenti che criticavano l’invasione dell’AI un po’ dappertutto sul web e in Rete, motore di ricerca compresi. “La possibilità di scegliere è fondamentale: è così che costruiamo e manteniamo la fiducia degli utenti”, ha fatto sapere il Ceo.

Come funziona

Come accennato, si potranno disattivare anche soltanto alcune funzioni legate all’intelligenza artificiale integrata nel motore di ricerca. Nel dettaglio, in maniera singola si potranno disattivare le funzioni legate alle traduzioni automatiche, i testi diversi dai Pdf ma anche l’unione “intelligente” delle schede di ricerca, le anteprime delle pagine web, il chatbot che si trova sulla barra laterale e tanto altro. Logicamente, queste stesse opzioni possono essere riattivate con un semplice clic.

Chi, invece,

desidera disattivarle tutte in una volta dovrà cliccare sulla nuova funzione chiamata “Block AI enhancements”. Insomma, una migliorìa non da poco per gli utenti che desiderano un’invadenza minore dell’intelligenza artificiale.