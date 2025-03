Google cambia il modo di rispondere alla telefonate: cosa succederà su Android

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono in arrivo delle possibili novità per gli utenti Android: una modifica di Google alla sua applicazione "Telefono" potrebbe cambiare la gestione delle telefonate.

Stando a quanto segnalato dal portale Android Authority, in una recente versione beta si troverebbe anche una nuova interfaccia dedicata proprio alla telefonate. Stiamo parlando della versione v166.0.735169223 relativa proprio all'app Telefono di Google. Analizzando i file APK, gli esperti hanno individuato il piccolo cambiamento che si prepara per l'applicazione.

Google Telefono, si ricorda, è un'app realizzata al fine di effettuate telefonate tramite uno smartphone di Google, o Android. Secondo le ultime indiscrezioni, non ci saranno più scorrimenti in verticale, bensì in orizzontale.

Al momento la versione 166.0.735169223 beta di Google Telefono di cui stiamo parlando può essere attivata solo attraverso flag sperimentali per sviluppatori. Non è quindi ancora disponibile per i beta tester. Dei rumors sono tuttavia trapelati, e parlano di nuove modalità di accettazione o rifiuto della telefonata. Niente più scorrimento verso l'alto per rispondere, o verso il basso per rifiutare la chiamata. Ci sarà piuttosto uno swipe, ossia uno scorrimento, centrale: verso destra per rispondere, e verso sinistra per rifiutare.

Non si tratta di un cambiamento epocale ma alcuni utenti potrebbero incontrare delle difficoltà, almeno all'inizio. Tutti quanti, infatti, sono abituati agli swipe verticali, pertanto servirà un periodo di adattamento, seppur breve. Ma perché questa decisione di Google? Sembra che qualcuno si sia effettivamente lamentato dello scorrimento verticale per rispondere o rifiutare una telefonata.

Ultimamente Google sta dando molta importanza all'app Telefono.

Di recente ha effettuato una semplificazione al registro delle chiamate, applicando. Sono stati inoltre introdotti dei filtri utili a individuare le chiamate perse, visualizzare unicamente le telefonate da parte dei contatti salvati e distinguere le telefonate contrassegnate come spam.