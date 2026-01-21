iPhone, alcuni sono destinati a smettere di funzionare nel 2026: ecco quali

Con il rilascio di iOS 26, Apple ha fatto un ulteriore passo in avanti nel perfezionamento dei suoi prodotti, e già si parla di iOS 27; come risultato, la vasta clientela del colosso di Cupertino può contare su dispositivi sempre più performanti, anche se alcuni iPhone più vecchi andranno irrimediabilmente persi. Si tratta di un ciclo, ed è perfettamente normale. Presto alcuni cellulari targati Apple non saranno più utilizzabili, perché l'azienda, motivata ad andare avanti, non rilascerà più aggiornamenti, cosa che li renderà obsoleti.

A settembre 2026, dunque, potrebbe addirittura esserci il passaggio a iOS 27, ma intanto alcuni utenti devono dire addio ad alcuni cellulari. Si allunga la lista dei cosiddetti modelli "out of support". Ecco quali sono gli iPhone che perderanno gli aggiornamenti nel 2026.

Non è stata rilasciata alcuna lista ufficiale, ma stanno già circolando diversi rumors. Nel 2025 sono usciti dal supporto Apple l'iPhone XR, l'iPhone XS e l'iPhone XS Max: con il loro chip precedente al A13 Bionic, questi modelli non potevano supportare il nuovo sistema operativo della Apple. Si trattava di cellulari messi sul mercato nel 2018 e ormai vecchi di circa otto anni. Il 2026 potrebbe essere l'anno dell'addio per alcuni dei primi cellulari usciti con A13 Bionic, vale a dire iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Uscito nel 2019, l'iPhone 11 è stato un modello popolarissimo, molto amato per la sua autonomia e per la fotocamera. Il suo processore garantiva prestazione rapide e fluide, anche in uso intensivo. L'iPhone 11 Pro, uscito nel settembre del 2019, segue di conseguenza. Fra l'altro è il primo Pro che sarebbe eliminato dalla lista dei dispositivi che ricevono update. Questo smartphone, fra le altre cose, garantiva la massima resistenza anche in acqua. Lo stesso destino aspetterebbe anche iPhone 11 Pro Max, un dispositivo dall'ottima batteria, capace di garantire un'autonomia di 10 ore con display attivo. Per anni è stato affidabilissimo, fornendo prestazione sempre elevate.

Infine, anche l'iPhone SE di seconda generazione, uscito nel 2020, potrebbe restare escluso dagli aggiornamenti.

Fermo restando che non è ancora stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale, perché Apple decide di non includere certi smartphone nell'aggiornamento? Per prima cosa, si tratta di una questione di sicurezza: i vecchi modelli non possono garantire tutte le protezioni che i dispositivi prodotti dal colosso di Cupertino devono avere.

I nuovi iOS richiedono apparecchiature sempre più avanzate: i software risultano troppo "pesanti" per i vecchi chip. Inoltre, i modelli obsoleti presentano ormai delle evidentidi cui gli hacker potrebbero approfittare.