iPhone scontati (ma solo in Cina): cosa c'è dietro la mossa della Apple

Apple ha deciso di mettere in vendita a prezzi scontati i suoi prodotti di punta: gli iPhone 15. Tutto questo avviene in Cina, dove l'azienda guidata da Tim Cook ha deciso di offrire ai clienti cinesi uno sconto che arriva fino a 500 yuan, ossia circa 65 euro al cambio attuale.

La scelta di Apple di vendere iPhone scontati non deriva dalla generosità dei suoi dirigenti, bensì da una situazione alquanto insolita: Apple è infatti spaventata da un calo molto significativo nella domanda in uno dei suoi mercati più importanti e per farvi fronte avrebbe deciso di applicare degli sconti molto vantaggiosi.

Secondo quanto annunciato da Bloomberg, la promozione è stata annunciata lunedì sul sito cinese di Apple. L'azienda ha deciso di usare come pretesto l'arrivo del Capodanno lunare cinese per offrire una promozione del 5% sui suoi prodotti di punta che durerà dal 18 al 21 gennaio.

iPhone scontati: cosa succede in Cina

Come mai Apple teme una diminuzione della domanda di iPhone in Cina? La risposta è tutt'altro che scontata. Nel Paese guidato da Xi Jinping, infatti, ha scritto Bloomberg, recentemente i cittadini sembrano aver iniziato a preferire tecnologie sviluppate internamente, come quelle Huawei e Xiaomi, mentre le agenzie governative hanno visto gradualmente aumentare le disposizioni che vietano l'utilizzo di prodotti Apple.

Questa percezione è poi stata confermata, poiché numerosi analisti hanno affermato che l'iPhone 15 in tutte le sue configurazioni sta vendendo drasticamente di meno rispetto all'equivalente dell'anno precedente.

Secondo gli analisti della banca di investimento Jefferies, da quando in Cina è stato rilasciato la serie Huawei Mate 60 dotata di un processore da 7 nanometri, la vendita degli iPhone potrebbe essere calata addirittura del 30% nella prima settimana del 2024 rispetto alla prima del 2023. Questo risultato sarebbe stato accolto in patria dai media come un successo senza precedenti, soprattutto perché possibile nonostante le sanzioni statunitensi.

Per fare in modo di recuperare terreno quindi, Apple ha deciso di optare per questa mossa. In occasione del Capodanno lunare cinese i modelli di iPhone scontati sono tutti quelli rilasciati dal 13 in avanti, compresi il 15, il 15 Plus e il 15 Pro e il Pro Max. A questi prodotti si aggiungono poi l'Air tag, le Air Pods, i Mac Book e molti altri prodotti ancora.