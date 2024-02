Meta Quest 3 vs Apple Vision Pro: ecco tutte le differenze

Quali sono le differenze tra Meta Quest 3 e Apple Vision Pro. Entrambi i visori sono da poco arrivati sul mercato (anche se il secondo soltanto su quello statunitense), ma già tutti gli appassionati di tecnologia si stanno facendo questa semplice ma fondamentale domanda.

Metterli a paragone è pressoché scontato: entrambi permettono di agire in un contesto di realtà mista e aumentata, sono stati realizzati da aziende di primo piano (Meta e Apple) e promettono di offrire un'esperienza d'uso completamente inedita. Ecco quali sono le differenze più importanti. Per Meta non si tratta del primo dispositivo di questo tipo: il 3 è solamente il terzo Meta Quest: sul mercato ci sono già il 2 e il Pro. Per Apple, invece, Vision Pro rappresenta una novità nella sua offerta.

Meta Quest 3 vs Apple Vision Pro: il prezzo

Quando si mettono a confronto Meta Quest 3 e Apple Vision Pro è impossibile non partire dal paragone sul prezzo. Soprattutto quello del prodotto realizzato da Apple sta facendo molto discutere, poiché è considerato davvero molto alto. Ma andiamo con ordine. Attualmente sul sito di Meta le versioni disponibili di Quest 3 sono due: una da 549,99 euro, dotata di 128 Gb di memoria, e una da 699,99 euro, con 512 Gb di spazio di archiviazione. Già di per sé, questo prezzo non è propriamente economico, tuttavia sembra quasi basso se paragonato con quello che, attualmente, è necessario pagare negli USA per Apple Vision Pro: 3.499 dollari nella versione da 256 Gb, oltre 3.000 euro.

Meta Quest 3 vs Apple Vision Pro: il design

Entrambi i visori hanno le sembianze di un dispositivo che ricorda una maschera da sci, ma questo non deve trarre in inganno, perché dietro a questa somiglianza si nascondono grandi differenze. Quest 3, per esempio, utilizza un display singolo sul quale si naviga utilizzando un controller; mentre Apple Vision Pro sfrutta un doppio display e il movimento degli occhi per spostarsi all'interno di esso.

Questa differenza è molto importante, poiché per permettere agli utenti di muoversi sul display con il solo movimento degli occhi, Apple ha dovuto implementare una tecnologia nuova e molto sofisticata, che ha contribuito all'aumento del prezzo. La batteria, inoltre, è riposta in due luoghi diversi: su Meta Quest si trova all'interno del dispositivo, mentre su Vision Pro questa è esterna, il che lo rende senza dubbio più scomodo.

Meta Quest 3 vs Apple Vision Pro: hardware e software

Capitolo hardware: Apple Vision Pro dispone di due display da 1,41" micro-oled 4k che offrono un'ottima luminosità e densità di pixel per pollice quadrato (4.000). Quest 3, invece, offre un un singolo schermo lcd da 4128x2208 pixel. I processori inseriti nel visore Apple sono il M2 e il R1, fondamentale per gestire le numerose fotocamere, i microfoni e tutti gli altri sensori. La ram è da 12 Gb su Quest 3 (con Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2) e da 16 Gb su Vision Pro.

Per quanto riguarda il software, infine, Vision Pro è sfrutta VisionOs, un sistema dedicato, mentre Quest 3 utilizza Android, permette di entrare nel metaverso e di giocare con numerosi videogiochi gestibili col controller esterno (che può essere acquistato separatamente anche per Vision Pro.