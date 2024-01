Apple Vision Pro: annunciata la data di uscita sul mercato e il prezzo

Apple ha annunciato la data di uscita e prezzo dell'Apple Vision Pro, il suo visore per la realtà mista. Secondo quanto annunciato dall'azienda di Cupertino, il device potrà essere preordinato a partire dalle 05.00 di mattina locali del 19 gennaio negli Stati Uniti e sarà spedito dal 2 febbraio. Offrirà un'esperienza di uso totalmente inedita, infatti, integrerà al suo interno sia la realtà aumentata (AR), sia la realtà virtuale (VR). Queste due modalità potranno essere sfruttate per giocare oppure per comunicare con gli altri utenti. Passare da una modalità all'altra sarà possibile in maniera molto rapida, grazie al moderno sistema integrato al suo interno.

Vision Pro potrà contare su un altissimo concentrato di tecnologia, come i chip di ultima generazione (M2 e R1) che permetteranno agli utenti di usufruire di una risoluzione delle immagini superiore a 4K, e al nuovo sistema operativo VisionOS. Naturalmente, il tutto non sarà gratuito, anzi. Il prezzo di Apple Vision Pro, almeno per il mercato statunitense, non sarà affatto basso.

Apple Vision Pro: ecco quanto costerà negli Stati Uniti

Olte alla data di uscita di Vision Pro, Apple ha annunciato anche il costo che gli acquirenti dovranno pagare per acquistare il nuovo visore dell'azienda di Cupertino. Per il mercato statunitense, il costo di acquisto, almeno inizialmente, sarà di 3.499 dollari nella versione da 256 Gb. Insieme al device, tra gli altri accessori, saranno venduti anche un cinturino Solo Knit, uno Dual Loop, una batteria, un cavo di ricarica di tipo USB-C e un alimentatore dello stesso tipo. Gli inserti ottici ZEISS, inoltre, avranno un costo di 149 dollari. Rispetto ai principali concorrenti, Apple Vision Pro verrà venduto senza un controller, in quanto per navigare sarà sufficiente muovere gli occhi. Inoltre, la batteria, che garantirà un utilizzo di due ore circa, non sarà integrata al suo interno, ma sarà separata rispetto al corpo principale.

Apple Vision Pro: quando sarà disponibile in Europa

La data di uscita e prezzo dell'Apple Vision Pro sono stati annunciati per gli Stati Uniti, tuttavia ancora non è possibile sapere quando verrà reso disponibili in Europa (e in Italia), ne tantomeno quale sarà la cifra che gli utenti dovranno pagare per acquistarlo. Per conoscere questi dettagli sarà necessario attendere nuove comunicazioni da parte dell'azienda di Cupertino.