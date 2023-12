Perché i sistemi della Pubblica Amministrazione sono ancora sotto attacco hacker

Da quando c'è stato il maxi attacco hacker che ha bloccato alcuni programmi della Pubblica Amministrazione l'8 dicembre scorso, la situazione non è ancora rientrata del tutto, anzi: molti sistemi informatici risultano ancora compromessi con Westpole, un provider che offre servizi alle Pa, ancora in parte fuori uso. Dopo dieci giorni di malfunzionamenti non è ancora arrivata alcuna rivendicazione ufficiale anche se si ritiene che dietro l'attacco si nasconda uno fra i gruppi di pirati informatici più attivi nel Paese. Tra i problemi più temuti rientrano le buste paga e le tredicesime del mese di dicembre.

Il mistero si infittisce: come mai da oltre una settimana la situazione appare bloccata? Lo ha spiegato al Corriere l'esperto sulla cybersicurezza, Massimo Brolli. " Quando c'è una cifratura di dati da attacco ransomware gli hacker sono dentro al sistema da almeno una settimana, e la cifratura è solo l'ultimo atto, o i cybercriminali non sono riusciti a raccogliere dati sensibili particolari o, più improbabile, è già in corso la trattativa sul riscatto" . Nel dettaglio, a essere bloccati sono un centinaio di software importanti per i servizi locali e nazionali che servono i cittadini, da qui il timore che possano esserci contrattempi o addirittura non essere erogati i bonifici relativi alle tredicesime, stipendi e pensioni. " Al momento l'ipotesi va considerata remota ", spiega al quotidiano una fonte che ha chiesto di rimanere anonima.

Sull'argomento è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. " Stipendi e tredicesime dei dipendenti del Consiglio regionale non sono a rischio: le buste paga sono calcolate in autonomia dalla Regione con un proprio software, che non c’entra nulla con l’attacco hacker a Westpole" . Malfunzionamenti e blocchi anche nei sistemi relativi alle fatturazioni con numerose aziende non in grado di registrarle entro i termini previsti: il Fisco ha così accordato un tempo superiore per trasmettere quanto richiesto.

Parlando del caso Westpole, il direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), Bruno Frattasi ha spiegato a SkyTg24 che sulla problematica che affligge le pubbliche amministrazioni " l’Acn è intervenuta per analizzare la vastità dell’impatto e indicare le modalità di recupero dei dati e per aiutare Westpole a ripristinare i suoi servizi come pratica di resilienza. Acn ha infatti due funzioni: una è proteggere la superficie, la seconda è appunto far ripartire i servizi ”. È scesa in campo anche l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) che ha chiesto chiarimenti alla PA Digitale sulla natura dei disservizi così da fornire una panoramica il più completa possibile.