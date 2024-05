Avete cancellato foto e audio? Occhio che riappaiono: cosa succede a iOS

A pochi giorni dal debutto dell'aggiornamento per gli utenti Apple di iOS 17.5 sono stati già riscontrati i primi problemi: sono migliaia in tutto il mondo gli utenti che lamentano la ricomparsa, sui propri dispositivi, di foto che erano state cancellate anche molti anni prima ma lo stesso sembra accadere anche con alcuni messaggi vocali su WhatsApp.

L'ipotesi del bug

" Ci sono preoccupanti report su Reddit secondo cui l'ultimo aggiornamento iOS 17.5 di Apple ha introdotto un bug che fa ricomparire vecchie foto che erano state cancellate, in alcuni casi anni fa, nelle librerie di foto degli utenti ", spiegano gli esperti di Macrumors che hanno riscontrato la problematica. Colpa di un bug, dunque, uno dei tanti che costringe gli sviluppatori a proporre spesso e volentieri nuovi aggiornamenti per correggere le anomalie riscontrare su iPhone, iPad e Mac. Se in passato i bug potevano essere pericolosi specialmente in tema privacy, questa volta sembra che si tratti di una problematica che non mette a rischio i dati sensibili.

Cosa succede con gli "Eliminati di recente"

Semplicemente, vecchi ricordi (belli e brutti) riaffiorano anche se l'utente fosse certo di averli cancellati: i dispositivi Apple, ormai da tempo, mettono a disposizione una sezione chiamata "Eliminati di ricente", un enorme contenitore in cui finiscono video e foto che cancelliamo ma che rimangono lì per 30 giorni prima della definitiva eliminazione. La migliorìa fu pensata perché, in questo modo, si poteva avere il tempo per recuperare qualcosa che magari si era cancellata per errore. Questo bug, però, sembra riportare in vita cancellazioni avvenute anni prima, non soltanto nell'ultimo mese.

Le lamentele sono state inoltrate anche dai beta tester di iOS, in pratica gli utenti che hanno le anteprime di quanto poi sarà allargato al grande pubblico. Sugli album, quindi, ecco riapparire magicamente foto che si pensava appartenessero ormai al dimenticatoio. C'è chi, addirittura, ha ritrovato foto datate 2016, ossia otto anni fa, mentre un utente ha detto che sull'iPad che ha venduto a un amico aveva ritrovato ben 300 foto.

Quando avviene la cancellazione definitiva

Il bug mette in mostra un tema sempre attuale: ma allora quand'è che davvero i nostri dati (foto, video, documenti, ecc.) vengono davvero cancellati? " I dati del computer non vengono mai effettivamente 'cancellati' finché non vengono sovrascritti con nuovi 1 e 0 : i sistemi operativi semplicemente eliminano i riferimenti ad essi", spiegano gli esperti di The Verge in merito a questa vicenda. " Un utente ha anche affermato di aver visto una foto restituita anche se non ha sincronizzato il telefono o utilizzato iCloud , il che implica che le foto potrebbero provenire dalla memoria del dispositivo" .