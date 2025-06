Il rischio sul router di cui poco si parla: ecco perché non deve mai essere spento

Tutti noi abbiamo a che fare con un router nelle nostre abitazioni, o negli uffici. Si tratta di un dispositivo che fornisce una rete Wi-Fi, permettendo il passaggio di informazioni da Internet ai dispositivi personali, come computer, telefoni e tablet. In questo periodo di caro bolletta, qualcuno può aver pensato di tenere spento il dispositivo quando non viene utilizzato, ma si tratta di un errore.

In realtà tenere spento il router non garantisce chissà quali margini di risparmio in bolletta e, anzi, ha effetti negativi, ecco perché conviene mantenerlo acceso. Gli esperti consigliano lo spegnimento solo quando è strettamente necessario, magari per ripristinare la linea internet. Per il resto viene sconsigliato di farlo. Effettuando numerosi spegnimenti, infatti, i sistemi interni del dispositivo potrebbero interpretarlo come un segnale di forte instabilità dei provider di banda larga. Da qui potrebbero seguire altri problemi, come rallentamenti o blocchi della rete.

Possono dunque crearsi dei danni, perché i router scaricano tutta una serie di preziosi aggiornamenti del software nel corso della notte. Ovviamente se spegnamo il router ciò non potrà avvenire, e il dispositivo non offrirà le migliori prestazioni disponibili. Ad essere a rischio sono non soltanto la velocità, ma anche la sicurezza. Modem e router vengono spesso presi di mira dagli hacker proprio per questa ragione. Ecco perché è così importante che il dispositivo sia sempre in regola e aggiornato. Si tratta di una delle tante difese nei confronti della nostra privacy e dei nostri dati sensinbili.

Il consiglio degli esperti, dunque, è quello di tenere il router. Per risparmiare sulla spesa relativa all'energia si può puntare su elettrodomestici efficienti e con basso impatto sulla bolletta.