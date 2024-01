Samsung porta in Italia i nuovi prodotti audio/video: per la casa... e l'outdoor

Samsung ha presentato recentemente al CES 2024 di Las Vegas una gamma di prodotti che ruotano intorno alla casa, sia all'interno, sia all'esterno. In occasione del Mini Mountain Mash, l'evento organizzato sulle Dolomiti per premiare i migliori snowboarder nel contest Slopestyle, Samsung ha portato nel villaggio degli sponsor il nuovo The Freestyle 2, proiettore per le attività all'aria aperta, la TV da esterni in grado di resistere alle intemperie e un esempio di unione tra tecnologia e arredamento.

The Freestyle 2

Squadra che vince non si cambia, ma si migliora. Sembra questo il motto di Samsung per The Freestyle Gen 2, seconda generazione di un prodotto apparentemente di nicchia, eppure apprezzato da un numero sempre crescente di utenti. Vuoi perché le sue capacità di proiezione sono apprezzate anche in mobilità, vuoi perché in casa non tutti vogliono una TV, il proiettore portatile di Samsung inizia a farsi strada, e con la Gen 2 il design non cambia.

Confermate le caratteristiche a partire dai sensori per la regolazione automatica dell'immagine, perché i proiettori di oggi devono essere "smart" e non dei dispositivi ingombranti adatti solo agli smanettoni.

La tecnologia è quella DLP con LED che promettono 30.000 ore di vita utile e risoluzione Full HD. Inoltre sono importanti anche la luminosità, 230 ANSI lumen, e la rumorosità, ridotta a soli 30 decibel. L'area proiettata varia a seconda della distanza, si va da un 30" se posizioniamo il proiettore a meno di un metro dal muro (80 cm minimo) fino ai 100" da una distanza di 2,7 metri.

Con la nuova generazione viene confermata la Smart TV integrata, mossa che ha convinto tanti a rimpiazzare la TV vera e propria. Anche qui, però, ci sono aggiornamenti, sia nell'hardware (ora l'interfaccia è più fluida da consultare), sia nel software, con il Gaming Hub che include una serie di servizi per giocare tramite cloud ai nostri videogiochi preferiti senza avere la console o il PC: ci sono Xbox, Ge-Force Now, Utomik e Amazon Luna.

Music Frame

Music Frame è l'esempio di integrazione tra casa e digitale. Samsung aveva già trasformato la sua TV in un quadro con The Frame, una TV dall'aspetto più piacevole che, da spenta, sembra un quadro (possiamo scegliere tra diverse opere d'arte).

Il prossimo passo è quello di Music Frame, una cornice vera e propria, che potrà eventualmente mostrare anche le nostre foto e che prevede un frontale facilmente sostituibile, che nasconde casse e woofer per l'intrattenimento domestico.

Va alimentata, è vero, ma prevedendola nel nostro piano di ristrutturazione/costruzione, il cavo diventa invisibile, e potremo dire addio agli speaker che occupano spazio a terra o sui mobili. Ovvio che non parliamo della stessa categoria di prodotto, ma per chi non ha esigenze estreme, Music Frame può essere un'alternativa piacevolmente diversa.

The Terrace

Non si tratta proprio di una novità visto che era stata annunciata già nell'estate del 2023, ma The Terrace si inserisce bene nel contesto outdoor perché è una TV da esterni.

Vista per la prima volta dal vivo allo stand montano di Samsung a Madonna di Campiglio, d'altronde il prezzo non la rende facile da trovare in giro dato che la versione da 75" supera di poco i 5.000€ di listino, The Terrace risulta piacevole perché riesce a contenere lo spessore della parte frontale della cornice. Ovvio che la sezione laterale è più ingombrante della classica TV casaling OLED, ma qui è fondamentale avere un case a prova di elementi e con spazio a sufficienza per il raffreddamento delle componenti interne.

Il risultato è una TV 4K a 120 Hz con certificazione IP56 contro polvere e acqua, supporto HDR 10+ e pannello anti-riflesso. Intelligente la possibilità di separare le connessioni: alla TV arriva un cavo Ethernet che parte dal ricevitore a cui si collegano i vari dispositivi e che può essere posizionato all'interno della casa, protetto dagli elementi.

Il contesto

Samsung ha scelto di mostrare i suoi prodotti in occasione del Mini Mountan Mash, l'evento che ha coma main sponsor il produttore di auto e a cui i coreani si sono associati vista la vocazione outdoor di alcuni dei prodotti. In quanto sponsor, immancabile la presenza di Bruno Marnati, capo della divisione Audio/Video italiana, in foto durante la premiazione di Matilde Pizzuto (secondo posto nella prova femminile di Slopestyle).