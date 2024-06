Attacco hacker contro Tik Tok: colpiti i profili dei big come Cnn e Paris Hilton

Gli hacker non hanno risparmiato nemmeno Tik Tok, social network cinese la cui proprietà è ByteDance: alcuni importanti profili con milioni di follower tra cui quello di personaggi come Paris Hilton ed emittenti tv come la Cnn hanno subìto un attacco informatico che ne ha compromesso le funzionalità.

La nota della società

La maggior parte degli utenti mondiali non ha, però, riscontrato grosse problematiche visto che si tratta di un numero " molto limitato " di account come la stessa multinazionale fa sapere alla Bbc aggiungendo che sta collaborando con i singoli utenti per dar loro la possibilità di tornare a utilizzare al meglio i propri profilli. " Abbiamo collaborato strettamente con la Cnn per ripristinare l'accesso all'account e implementare misure di sicurezza avanzate per salvaguardare il loro account in futuro ", ha spiegato all'emittente inglese un portavoce di TikTok. " Ci impegniamo a mantenere l'integrità della piattaforma e continueremo a monitorare qualsiasi ulteriore attività non autentica".

Come è avvenuto l'attacco hacker

Interpellata subito dalla Bbc, la Cnn ha preferito non rispondere immediatamente a una richiesta di commento. Come detto, anche Paris Hilton ha avuto problemi di accesso lei che quasi quotidianamente comunica con i suoi circa 10 milioni di followers. Se in un primo momento la piattaforma per la condivisione video non aveva dichiarato le modalità dell'attacco informatico, in un secondo momento all'Associated Press ha fornito qualche dettaglio in più spiegando che l'attacco sarebbe avvenuto " tramite la funzione di messaggistica diretta dell'app ", ma senza fornire maggiori dettagli. Sono pienamente in corso le indagini del caso e gli operatori sono in contatto diretto con i profli che hanno subìto problemi di accesso per ripristinarlo nel più breve tempo possibile.

Cosa succede negli Stati Uniti

Quanto accaduto in queste ore arriva mentre negli Stati Uniti i vertici discutono se vietarne o meno l'utilizzo a meno che i cinesi non decidano di vendere la piattaforma. Il problema maggiore rigurda proprio la sicurezza dei suoi milioni di utenti in tutto il mondo e il collegamento con Pechino.

ogni strumento disponibile per parlare direttamente con il popolo americano"

Da sabato scorso, poi, è attivo con un suo profilo anche Donald Trump che conta già oltre cinque milioni di seguaci: fondamentale per le prossime elezioni poliche, ha spiegato ai followers che userà ". Da questo punto di vista non c'è partita con il rivale Joe Biden che nonostante la creazione del suo profilo ufficiale già lo scorso mese di novembre, ha accumulato soltanto 350mila follower.