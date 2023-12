WhatsApp: come fissare in alto i messaggi. La guida

Finalmente è arrivata anche su WhatsApp la possibilità di fissare in alto i messaggi all'interno delle conversazioni. Se questa funzione era già presente in altre piattaforme di messaggistica, in quella di Meta è stata inserita soltanto di recente.

WhatsApp: cosa significa "fissare in alto i messaggi"

Prima di spiegare come si fissa in alto un messaggio su WhatsApp è fondamentale spiegare che cosa significa questa locuzione. Con "fissare in alto" si intende rendere un messaggio selezionato raggiungibile con un solo tocco all'interno di una chat e senza bisogno di cercarlo.

Qualcuno potrebbe chiedersi quale sia l'utilità di questa funzione, la risposta è molto semplice: permette di avere a disposizione rapidamente un'informazione all'interno di una chat, non soltanto per un utente, ma per tutti coloro che hanno accesso a quella conversazione.

Se quindi, per esempio, un utente ha realizzato un gruppo per organizzare una festa, può scrivere un messaggio con tutte le informazioni più importanti (orario e luogo dell'incontro) e fissarlo in alto, cosicché tutti i partecipanti possano trovarlo immediatamente.

WhatsApp: come fissare in alto i messaggi su Android

Per fissare in alto i messaggi di WhatsApp su Android è necessario aprire l'app e selezionare una chat, sia essa con una singola persona oppure un gruppo (non è necessario essere amministratori). A questo punto è il momento di scegliere il messaggio che si desidera fissare e selezionarlo. Fatto ciò, è sufficiente premere sui tre punti in alto a destra (accanto alla funzione "inoltra"), poi "fissa" e infine stabilire quanto tempo il messaggio deve rimanere in alto. WhatsApp offre tre opzioni temporali: 24 ore, 7 giorni e 30 giorni.

Completata la procedura, nella parte alta dello schermo si troverà il messaggio fissato, a cui si potrà risalire semplicemente premendoci sopra. Per rimuoverlo è sufficiente premere nuovamente sul medesimo, poi sui tre punti e infine su "rimuovi".

WhatsApp: come fissare in alto i messaggi su iOS

Per fissare in alto i messaggi di WhatsApp su iOS il procedimento è identico a quello appena visto su Android. È necessario aprire l'app e selezionare una chat, scegliere il messaggio che si desidera fissare e premerci sopra. A questo punto si aprirà un menù a tendina con diverse funzioni ("importante", "rispondi". "inoltra", ecc.): bisogna premere premere "fissa" e stabilire quanto tempo il messaggio deve rimanere ancorato in alto. I tempi di permanenza del messaggio sono gli stessi di Android: 24 ore, 7 giorni oppure 30 giorni. Per rimuovere un messaggio fissato è sufficiente premere nuovamente sul medesimo e selezionare "rimuovi".

WhatsApp: come fissare in alto i messaggi da PC

È possibile, infine, fissare in alto i messaggi su WhatsApp anche da PC. Per farlo, innanzitutto, è necessario accedere alla piattaforma e selezionare una chat. A questo punto, l'utente deve scegliere ciò che desidera fissare, premere sulla "v" che si trova in alto a destra in ogni messaggio e selezionare "fissa". Ora non rimane altro da fare che selezionare la quantità di tempo per cui il messaggio deve rimanere ancorato in alto e premere nuovamente "fissa".

Per invertire la procedura, infine, è sufficiente premere sullo stesso messaggio e selezionare "non fissare più". Il messaggio fissato, come nei casi precedenti, potrà essere raggiunto premendo nella parte superiore della chat.