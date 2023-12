WhatsApp: cosa significa l'orologio e le spunte (singola, doppia e azzurra). La guida

Ogni volta che un utente di WhatsApp invia un messaggio, accanto all'ora di invio possono comparire alcuni simboli: un orologio, una spunta grigia, oppure una doppia spunta grigia o azzurra. Ecco una pratica guida su cosa significa su WhatsApp ognuno di essi.

WhatsApp: cosa significa l'orologio

Tra i simboli che possono comparire quando un utente invia un messaggio su WhatsApp c'è l'orologio. Questo appare e scompare così velocemente che spesso l'utente non fa in tempo ad accorgersi della sua presenza. Ma che cosa significa se l'orologio rimane a lungo a fianco del messaggio? Qualora l'orologio permanga significa che il messaggio non è stato inviato e quindi che il destinatario non lo ha ricevuto. Le ragioni per cui ciò avviene possono essere numerose, tuttavia la più probabile è che l'utente abbia disattivato la connessione a Internet oppure che si trovi in un luogo dove questa non è presente.

WhatsApp: cosa significa la spunta singola

Dopo il simbolo dell'orologio, generalmente, compare una spunta singola. Ecco cosa significa su WhatsApp. Questa spunta indica che il messaggio è stato inviato, ma che il destinatario non lo ha ricevuto. Ciò avviene quando l'utente destinatario ha disattivato la connessione a Internet oppure si trova in un luogo dove questa non è disponibile. Nel caso la spunta singola permanga a lungo e sia fondamentale raggiungere il destinatario in tempi brevi, probabilmente la soluzione più rapida e sicura è quella di procedere con una telefonata tradizionale oppure con un SMS.

WhatsApp: cosa significa la doppia spunta

Se l'utente che ha inviato il messaggio su WhatsApp vede comparire la doppia spunta grigia dopo l'orologio e la spunta singola, significa che il messaggio è stato inviato e ricevuto correttamente dal destinatario, tuttavia non è stato ancora letto. In questo caso non è necessario sospettare di connessioni inaffidabili o problemi di rete. L'unica cosa che resta da fare è attendere che il destinatario legga la missiva digitale. Come nei casi precedenti, se il destinatario tarda a leggere il messaggio, la scelta più efficace è quella di affidarsi a una chiamata. Ma attenzione, un utente che non legge un messaggio su WhatsApp pur avendolo ricevuto potrebbe essere impegnato ed impossibilitato a rispondere nell'immediato.

WhatsApp: cosa significa la doppia spunta azzurra

Cosa significa su WhatsApp se un utente vede apparire la doppia spunta azzurra accanto all'orario di un messaggio inviato? Significa che il destinatario ha ricevuto e letto il messaggio correttamente. In caso di mancata risposta, come nei casi precedente, il ricevente potrebbe aver letto la missiva, ma potrebbe essere impegnato e incapace di rispondere nell'immediato, la soluzione migliore è quindi attendere o altrimenti telefonare. Qualora la doppia spunta azzurra sia presente a fianco a un messaggio inviato su un gruppo, questa significa che tutti gli utenti presenti all'interno hanno letto il messaggio. Altrimenti, nel caso in cui solamente alcuni lo abbiano letto, la spunta rimarrà grigia.